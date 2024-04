Um dos sinais mais claros de que alguém pode precisar do tratamento com aparelhos ortodônticos é, sem dúvidas, a presença de dentes tortos

Um sorriso harmônico, dentes alinhados, vai muito além da estética. Em muitos casos, o problema acaba sendo perceptível, mas para quem sofre com problemas ortodônticos, nem sempre a necessidade de um aparelho acaba sendo visível, mas pode gerar outras consequências. Claudia Consalter, cirurgiã dentista e diretora executiva da OrthoDontic, explica que a respiração bucal, dores de cabeça ou no pescoço são sinais de dentes desalinhados, que precisam de atenção.

Para quem tem dúvida se sofre ou não com o problema, a dentista listou sete sinais de dentes desalinhados:

1. Dentes tortos

Um dos sinais mais claros de que alguém pode precisar do tratamento com aparelhos ortodônticos é, sem dúvidas, a presença de dentes tortos. Esse é um indicativo de que algo está errado na arcada do paciente que precisa ser avaliado. Por meio da análise de um ortodontista é possível saber se você vai precisar ou não iniciar o tratamento e qual tipo de aparelho é o mais indicado para cada caso.

2. Dentes separados

Dentes afastados uns dos outros também pode ser um indicativo da necessidade de usar aparelho. Muitas vezes, essa separação progressiva pode fazer com que os dentes localizados mais ao fundo ou na frente, dependendo de onde ocorre o afastamento, podem sobrepor um outro dente, gerando problemas graves para a mordida e consequências negativas para a saúde.

3. Mordida inadequada

O apinhamento, popularmente chamado de “dente encavalado”, um dos principais problemas com a mordida, pode alterar a estrutura mandibular e fazer com que a mordida seja prejudicada. A longo prazo, isso gera uma série de efeitos negativos: “Quando a oclusão dos dentes não está correta, os músculos mastigatórios precisam fazer esforços extras para que o paciente consiga mastigar corretamente. Com isso, toda a musculatura da cabeça e do pescoço fica sobrecarregada, podendo causar dores de cabeça ou no pescoço”, explica Consalter.

4. Dores na mandíbula

As dores na mandíbula podem ter muitas causas, entre elas os distúrbios da articulação temporomandibular (ATM) e, claro, problemas com dentes desalinhados ou mordidas inadequadas. Embora muitas vezes a cirurgia ortognática seja recomendada para solucionar tais ocorrências, em outras o uso de aparelhos ortodônticos é o suficiente para acabar com essas dores.

5. Dificuldade para falar

A dificuldade para falar é outro problema que também pode ser causado por desalinhamento dentário. As pessoas articulam as palavras por meio da utilização de diversas estruturas, entre elas a língua e claro, os dentes. Assim, quando eles se encontram fora de alinhamento, é possível que o paciente apresente dificuldade para a formação de sons que outrora eram emitidos sem maiores problemas.

6. Dores de cabeça

Para quem sofre com desconfortos e dores de cabeça que não parecem ter qualquer outra origem e não costumam passar com o uso de analgésicos, pode ser que você precise utilizar um aparelho ortodôntico e que a dor esteja sendo causada por compressão dos nervos da face.

7. Dores no ouvido

Zumbidos e dor de ouvido também são outros sintomas comuns que ocorrem com o desalinhamento dos dentes. Por serem estruturas muito próximas ao maxilar, os ouvidos também sofrem interferência de problemas nessa região.

Alinhamento dos dentes



Problemas de alinhamento dos dentes vai além da saúde bucal e precisa de atenção assim que um desses sinais forem percebidos.

SegundoClaudia Consalter, cirurgiã dentista, é possível iniciar o tratamento a partir dos 6 anos de idade e o tempo de uso do aparelho depende de cada caso. No entanto, estima-se que a média, por meio do aparelho tradicional, é de 36 meses.