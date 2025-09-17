Quando a dependência digital se transforma em risco à saúde mental

Com a chegada do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, especialistas alertam para um fator crescente de risco à saúde mental: a hiperconexão digital.

No mundo digital atual, a campanha ganha ainda mais relevância: o excesso de estímulos online, aliado à pressão das redes sociais, aumenta os riscos de sofrimento emocional, ansiedade e depressão. O uso excessivo de redes sociais e dispositivos eletrônicos tem impactos diretos no bem-estar psicológico, especialmente entre jovens.

Uma pesquisa da USP publicada em 2024, que analisou 503 estudantes da área de saúde de uma universidade pública de Alagoas, mostrou que há uma maior ideação suicida entre os que reportaram dependência moderada ou grave da internet, independentemente das demais variáveis.

Para a psicanalista e presidente do Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino (Ipefem), Ana Tomazelli, o estudo acende um alerta importante. “A tecnologia transformou profundamente nossa forma de nos relacionarmos, mas também trouxe novas formas de adoecimento. A dependência digital pode gerar isolamento, sensação de inadequação e dificuldade de elaborar frustrações. Precisamos aprender a diferenciar o uso saudável do uso compulsivo das redes, sob pena de comprometer seriamente a saúde mental”, afirma.

Brasileiros estão hiperconectados



Um estudo da Bain & Company publicado neste mês identificou que o brasileiro passa 9 horas por dia online, das quais 3h30 em redes sociais. O estudo mostra que as atividades digitais aparecem como o segundo tipo de atividade mais praticada pelos entrevistados em seu tempo livre. No entanto, muitos dizem que gostariam de ficar mais tempo offline, por três principais razões:

Geração de distrações indesejadas

Prejuízo à saúde e bem-estar

Sentimento de culpa por estar tanto tempo na internet

O Brasil ocupa a terceira posição mundial em tempo diário gasto nas redes sociais, ficando atrás apenas de Quênia e África do Sul, conforme dados do relatório “Digital 2024: a 5 Billion Social Media Users”.



De acordo com a Comscore, o Brasil está entre os primeiros países do mundo em tempo médio de navegação e número de usuários ativos, ficando em 2º ou 3º lugar globalmente, atrás apenas de Índia e Indonésia. No contexto da América Latina, lidera como o maior consumidor de redes sociais, com cerca de 46 a 51 horas por mês por usuário. Esse comportamento é particularmente preocupante entre os jovens, grupo mais vulnerável aos impactos emocionais da hiperconexão.

“O tempo que passamos online não é apenas um número. Ele traduz mudanças profundas na forma como lidamos com a solidão, a ansiedade e a necessidade de pertencimento. Muitas vezes, o espaço digital passa a ocupar funções emocionais que antes eram desempenhadas pelos vínculos familiares, comunitários e sociais. O risco é que, nesse processo, a pessoa acabe mais desconectada de si mesma”, analisa Ana.

Que transtornos estão relacionados?



O uso excessivo de tecnologia pode levar a sintomas semelhantes aos da dependência química, incluindo alterações de humor e irritabilidade, ansiedade e depressão, dificuldades de concentração, queda de rendimento e alterações no sono.

O estudo “O impacto da Tecnologia na Saúde Mental” mapeou 13 transtornos mentais ocasionados pelo uso abusivo da tecnologia, com o objetivo de abordar de forma clara para o grande público temas críticos relacionados à saúde mental, buscando a conscientização e lutando contra o preconceito. São eles:

Gaming Disorder : vício em jogos eletrônicos

: vício em FOMO (Fear of Missing Out) : medo de estar perdendo algo importante

: medo de estar perdendo algo importante Nomofobia : medo de ficar sem o celular

: medo de ficar sem o celular Phubbing : ignorar a presença de alguém em favor do celular

: ignorar a presença de alguém em favor do celular Cybercondria : preocupação excessiva com doenças após pesquisas online

: preocupação excessiva com doenças após pesquisas online Náusea digital : desconforto físico causado pelo uso prolongado de dispositivos

: desconforto físico causado pelo uso prolongado de dispositivos Depressão do Facebook : sentimentos de inadequação e depressão relacionados ao uso da plataforma

: sentimentos de inadequação e depressão relacionados ao uso da plataforma Síndrome do texto fantasma : ansiedade por não receber resposta a mensagens

: ansiedade por não receber resposta a mensagens Toque fantasma : sensação de vibração do celular quando ele não está presente

: sensação de vibração do celular quando ele não está presente Fadiga de decisão digital : cansaço mental devido à sobrecarga de escolhas online

: cansaço mental devido à sobrecarga de escolhas online Selfitis : obsessão por tirar e compartilhar selfies

: obsessão por tirar e compartilhar JOMO (Joy of Missing Out) : prazer em se desconectar das redes sociais

: prazer em se desconectar das redes sociais Vício em tecnologia: uso excessivo e compulsivo de dispositivos eletrônicos

Esse cenário se agrava quando observamos que o Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o país com o maior número absoluto de pessoas que convivem com transtornos de ansiedade: cerca de 18,6 milhões, o que representa aproximadamente 9,3% da população.



“É fundamental compreender que esses sintomas não surgem do nada. Eles revelam um modo de viver que se apoia excessivamente na validação digital. O olhar psicanalítico nos mostra que, por trás da hiperconexão, muitas vezes existe um vazio emocional, um desejo de pertencimento ou a dificuldade de lidar com a própria solidão”, explica Ana.

Conscientização e prevenção



O Setembro Amarelo é uma oportunidade para repensarmos a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Estabelecer limites para o uso de dispositivos, promover atividades offline e incentivar o diálogo aberto sobre saúde mental são passos fundamentais.

Práticas como pausas digitais, sono adequado, espaços de convivência offline e busca por apoio psicológico podem ajudar a reequilibrar a relação entre o mundo online e o bem-estar emocional.

“Setembro Amarelo nos lembra que falar sobre saúde mental é uma forma de cuidado. A tecnologia pode ser uma aliada, mas não substitui a presença, a escuta e os vínculos humanos. Criar momentos offline, compartilhar emoções e pedir ajuda quando necessário são gestos de prevenção que salvam vidas”, reforça a psicanalista.

Procure ajuda



Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o Centro de Valorização da Vida (CVV) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados, pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

