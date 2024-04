Sabia que tirar demasiadas selfies pode levar à paralisia facial? À medida que os smartphones se tornam uma extensão da vida, especialistas alertam para as implicações de saúde inadvertidas que o uso excessivo pode causar, incluindo uma condição conhecida como "Paralisia Facial Induzida por Selfie".

Josh Gordon, um especialista em tecnologia da Geonode, reflete, "as pessoas tendem a deixar-se levar pela tecnologia, ignorando os riscos de saúde associados. A paralisia facial resultante do excesso de selfies é um triste alerta."



A era do smartphone: sobrecarga de utilidade



Os smartphones são um componente indispensável na rotina contemporânea: "Os seus usos ultrapassaram a comunicação e o entretenimento, revelando uma série de aplicações".

Tirar Selfies/Fotos

Além de nos permitir capturar momentos inestimáveis, a fotografia com smartphones serve agora propósitos profissionais, como marketing on-line ou fotografia de stock.



Comunicação

Os smartphones revolucionaram a comunicação, desde mensagens instantâneas até videochamadas.



Direção

Com sistemas GPS integrados, os smartphones tornaram-se o auxílio de navegação definitivo, fornecendo instruções em tempo real para conduzir, caminhar ou andar de bicicleta até destinos específicos.



Conhecimento

Pesquisa na Internet, cursos online, e-books – os smartphones trazem o conhecimento do mundo até nós.



Entretenimento

Streaming online, jogos, redes sociais – os smartphones são um aliado para passar o tempo e combater o tédio.



Custo não reconhecido de tirar selfies em excesso



Nesta era digital, usar um smartphone diariamente, tal como tirar fotos, é a norma. "No entanto, de acordo com vários estudos, como um do LinkedIn e uma pesquisa do Quora, tirar uma quantidade excessiva de selfies por dia pode levar à paralisia facial. Apesar dos seus vastos benefícios, os smartphones podem causar danos sem que nos apercebamos, especialmente devido ao excesso de selfies".



Lesão por movimento repetitivo



"Uma pesquisa da ScienceDirect verifica que movimentos repetitivos (como posar para selfies) podem causar microtraumas nos músculos e nervos faciais, possivelmente levando à paralisia temporária. Isto é corroborado por um estudo da Cleveland Clinic que afirma que movimentos repetitivos, como levantar as mãos ao tirar uma selfie, podem levar à paralisia temporária ou parcial da face", alerta Josh Gordon.



Postura não natural



"Um estudo da Oxford Medical Case Reports publicado no ResearchGate detalha uma mulher que desenvolveu 'cotovelo de selfie' devido ao excesso de selfies. Um impacto semelhante nos músculos faciais parece plausível, de acordo com o Foster’s Daily Democrat"., diz Josh Gordon.



Fator psicológico



"O desejo pela 'selfie perfeita' pode escalar para obsessão, de acordo com o relatório feito pela FHE Health. Isto pode resultar em expressões faciais excessivas e intensas, sobrecarregando os músculos e nervos associados. O relatório de Paralisia Facial de Nova Iorque afirma que demasiado stress mental pode levar a períodos de paralisia temporária", destaca Josh Gordon.



Aumento do tempo de ecrã

"Um estudo da National Library of Medicine associa o aumento do tempo de ecrã a problemas físicos, indicando um risco potencial de paralisia facial com o excesso de selfies. O Stretch Zone relata que a exposição prolongada aos ecrãs pode levar a tensões musculares ou até paralisia".

Exposição à luz azul



"Pesquisas recentes da WILEY Online Library mostram que a superexposição à luz azul (emitida pelos ecrãs) pode levar ao envelhecimento prematuro, afetando potencialmente a saúde dos músculos faciais. A pesquisa da ScienceDirect apoia isto, citando uma conexão sólida entre a exposição à luz azul e a saúde muscular".



Estratégias para evitar o risco de paralisia facial



Embora os smartphones não caiam em desuso tão cedo, adotar uma abordagem consciente ao tirar selfies pode minimizar o risco de paralisia facial.

1- Limite a Frequência: Limite o hábito de tirar selfies para manter os músculos faciais relaxados.

2- Massagear o rosto: A massagem facial regular pode melhorar a circulação sanguínea e evitar a tensão muscular.

3 - Atenção à postura: Certifique-se de manter uma postura natural e confortável ao tirar selfies para evitar tensão.

4- Faça pausas regulares: Fazer pausas do ecrã pode ajudar a aliviar a tensão muscular e reduzir a exposição à luz azul.

5 - Exercite os músculos faciais: Exercícios faciais regulares podem manter os músculos saudáveis e contrabalançar os efeitos do excesso de selfies.

6 - Prioridade à saúde: Priorize a saúde em vez da 'selfie perfeita'. Uma aparência natural reduz significativamente o esforço físico envolvido ao tirar uma selfie.

7- Aconselhamento profissional: Consulte fisioterapeutas ou profissionais de saúde se sentir desconforto ou tensão devido ao ato de tirar selfies.



Coisas a Lembrar



É preciso encarar. A atual sociedade é dominada digitalmente, na qual os smartphones e as selfies são a norma. No entanto, como qualquer tecnologia, o uso responsável é crucial para garantir a saúde e o bem-estar.

Como Josh Gordon sugere de forma eloquente, "opte por ser inteligente ao usar o seu smartphone de forma criteriosa. Enquanto a tecnologia evolui a todo o vapor, não vamos arriscar a nossa saúde por uma fotografia".