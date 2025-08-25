Mulher estranha selfie e descobre contaminação perigosa na própria casa
Sara e o marido estavam morando em uma casa cheia de mofo que era o responsável por seus problemas de saúde
compartilheSiga no
A americana Sara Smith e o marido, Colin, finalmente conseguiram comprar a casa própria. Os dois juntaram todas as economias e adquiriram uma casa de US$ 400 mil (cerca de R$ 1 milhão). Pouco depois de se mudar em maio de 2024, Sara começou a notar uma erupção cutânea intensa nas pálpebras, que aparecia cada vez que tirava selfies. Inicialmente, acreditou que fosse apenas uma inflamação e expôs a situação em uma rede social em busca de conselhos.
@applfrittr11 Had no idea a house could do this. Mold toxicity is real, and it doesn’t always look the way you think. #moldillness #toxichome #moldawareness #applfrittr ? Runaway - Album Version (Edited) - Kanye West
Foi aí que ela descobriu que a casa estava contaminada com mofo. E as manchas na pele eram sintomas de que ela estava doente. "Uma pessoa no TikTok me disse para sair de lá", contou Smith ao Kennedy News sobre sua experiência com a casa infestada de mofo. "Realmente salvou minha vida. Se não fossem os comentários, eu ainda acreditaria que era algum tipo de eczema interno", contou.
Leia Mais
O mofo é um tipo de fungo que cresce em ambientes quentes e úmidos, liberando esporos no ar que podem ser facilmente inalados. Ele pode se esconder em locais como drywall, papel de parede, tetos, carpetes e almofadas, e é conhecido por causar problemas de saúde.
"Inalar ou tocar em mofo ou esporos de mofo pode causar reações alérgicas, incluindo espirros, coriza, olhos vermelhos e erupções cutâneas", alerta a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Poucos dias após se mudar, Sara apresentou congestão nasal intensa, que inicialmente foi diagnosticada como resfriado.
Mais tarde, um alergista prescreveu esteroides, que só proporcionaram alívio temporário. Seis meses depois, a irritação nos olhos se agravou, transformando-se em uma erupção dolorosa que sangrava e rachava. "Sempre que eu me exercitava, o suor queimava muito. Qualquer tipo de sabonete facial era uma tortura", lembrou Sara.
Após receber o alerta sobre o mofo nas redes sociais, o casal contratou um cão farejador, que encontrou danos causados pela água em quase todos os cômodos da casa, com a maior mancha escondida sob o carpete do quarto. "Meu marido arrancou o carpete e estava coberto de mofo", disse Sara, que já havia feito uma inspeção antes da compra, mas só encontrou fungos no porão. O verdadeiro problema estava preso entre o isolamento, quase impossível de detectar a olho nu.
Gastos com a casa e a saúde
O impacto do mofo também afetou a saúde mental e a vida do casal. "O problema do mofo deixa você muito ansiosa e deprimida. Eu não conseguia visitar amigos e me sentia feia demais para sair de casa", explicou Sara.
O custo financeiro foi alto: o concerto da casa custou cerca de US$ 10 mil (R$ 54 mil). Além disso, eles precisaram descartar a maioria dos móveis e eletrônicos, prejudicando ainda mais o orçamento e a rotina do casal. Isso sem contar o gasto com tratamentos médicos de Sara.
"Meu marido não foi afetado porque trabalha fora de casa, mas eu fiquei hospedada na casa dos meus pais. Tem sido super estressante, especialmente para um casamento", confessou Sara.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Atualmente, a saúde de Sara está se recuperando. Os olhos melhoraram duas semanas após voltar à casa dos pais, mas a lembrança da exposição diária ao mofo ainda a assombra.
"Estou tão deprimida. Sempre que penso na casa, que antes me trazia alegria, agora só me deixa doente", concluiu.
Como o mofo pode prejudicar a saúde?
- Problemas respiratórios - Espirros, tosse, congestão nasal e dificuldade para respirar;
- Irritação nos olhos - Olhos vermelhos, lacrimejantes e coceira intensa;
- Erupções cutâneas - Dermatite, coceira, vermelhidão, rachaduras e inflamações na pele;
- Reações alérgicas - Sintomas semelhantes aos da rinite alérgica, incluindo coriza, espirros e fadiga;
- Asma agravada - Pessoas com asma podem ter crises mais frequentes e graves;
- Infecções respiratórias - Infecções bacterianas ou fúngicas em indivíduos sensíveis;
- Fadiga e mal-estar geral - Exposição contínua pode causar cansaço extremo e sensação de mal-estar;
- Problemas neurológicos leves - Alguns tipos de mofo liberam micotoxinas que podem causar dor de cabeça, confusão ou dificuldade de concentração;
- Impacto na saúde mental - Ansiedade, depressão e estresse devido à exposição prolongada e à dificuldade de remoção do mofo.