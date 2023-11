Aquele cheirinho desagradável, parecido com coisa velha, ou a visão de pequenas manchas escuras são sinais de que um intruso resolveu morar no seu guarda-roupa: o mofo! E ninguém quer um hóspede desses, não é mesmo?

Então, se está lidando com essa situação, acompanhe esse artigo, porque trouxemos um guia de como eliminar o mofo e mais 4 dicas de como prevenir que ele volte ao seu lar.

Como o mofo se forma no guarda-roupa

Primeiro, a gente precisa entender essa situação indesejada. O mofo é causado por fungos que adoram ambientes úmidos, escuros e sem circulação de ar. E o guarda-roupa, muitas vezes, é o lugar perfeito para ele.

A umidade pode entrar no armário de várias formas: pode ser por causa de uma parede úmida, roupas que foram guardadas ainda úmidas ou mesmo pela falta de ventilação no ambiente.

Como tirar o mofo do guarda-roupa

Já sabemos a causa do mofo, então, vamos à ação. Afinal, como combater esse intruso?

Limpeza profunda

Primeiro, retire todas as roupas e objetos do guarda-roupa. Limpe as prateleiras, gavetas e paredes internas com uma mistura de água (1 litro) e vinagre (1 xícara). O vinagre é ótimo para matar fungos;

Secagem

Depois de limpar, é fundamental secar bem o guarda-roupa. Pode usar um secador de cabelo, se quiser agilizar o processo, mas deixar as portas abertas e o ambiente ventilado também ajuda;

Roupas atingidas

Se algumas roupas estiverem com mofo, lave-as normalmente. Adicione uma medida de vinagre na máquina para ajudar a eliminar os fungos.

Como tirar o cheiro de mofo do guarda-roupa

Depois de tomar as medidas necessárias, o mofo se foi, mas o cheiro ficou? Calma, que tem solução!

Bicarbonato de sódio

Coloque um potinho com bicarbonato de sódio dentro do guarda-roupa. Ele vai absorver os odores;

Sachês aromatizados

Esses sachês, além de deixarem um cheirinho bom, também ajudam a absorver a umidade. E você ainda pode fazer em casa, viu? Basta pegar um pedaço de tecido, encher com arroz e adicionar algumas gotas de óleo essencial de sua preferência. Pronto! Tem um sachê aromatizado caseiro!

Como prevenir o mofo

Agora que seu armário está limpinho e cheiroso, vamos garantir que continue assim. Separamos 4 dicas valiosas para prevenir que o mofo volte ao seu guarda-roupa. Confira.

Mofo pode ser prevenido evitando guardar roupas úmidas Freepik

1. Evite guardar roupas úmidas: isso é bem claro, mas é sempre bom reforçar. Se você pegou aquela chuva ou sua roupa não secou direito, espere ela secar completamente antes de guardar;

2. Mantenha a circulação de ar: sempre que possível, abra as portas do guarda-roupa para o ar circular;

3. Use anti mofo: existem diversos produtos no mercado feitos especificamente para prevenir o mofo. São caixinhas ou saquinhos que absorvem a umidade, evitando a formação do mofo;

4. Cheque as paredes: se o seu guarda-roupa fica encostado em uma parede externa ou em uma que recebe muita umidade, é bom sempre checar se não há infiltrações. Se houver, é importante resolver esse problema, porque senão o mofo sempre voltará.

Colocando essas dicas em prática, seu guarda-roupa ficará livre de mofo e cheiros desagradáveis. Lembre-se sempre de manter o ambiente seco e ventilado. Seu armário e roupas agradecem.