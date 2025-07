Modelo de 23 anos quase morre após tragada em cigarro contaminado com mofo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que parecia ser uma noite comum com amigos se transformou em um verdadeiro pesadelo para a modelo e influenciadora digital Madelynn May, de 23 anos, dos Estados Unidos. Após dar uma tragada em um cigarro artesanal contendo maconha misturada com tabaco, Madelynn desmaiou, foi levada às pressas ao hospital e passou meses lutando pela vida com uma infecção fúngica agressiva que se espalhou pelos pulmões, seios nasais e ouvidos.

Hoje, curada, ela compartilha sua experiência com seus mais de 600 mil seguidores no Instagram. O incidente aconteceu quando Madelynn ainda era adolescente, enquanto visitava um amigo em Memphis, Tennessee. Curiosa para saber o gosto do cigarro, ela deu uma única tragada. Minutos depois, começou a tossir de forma descontrolada, perdeu o fôlego e desmaiou.

"Meus pulmões falharam e começou a crescer mofo. Enquanto eu estava inconsciente, a mãe do meu amigo ligou para a emergência. Fui colocada em suporte de vida ainda na ambulância”, contou ao NY Post.

Na unidade de terapia intensiva, médicos constataram uma grave infecção causada por fungos do gênero Aspergillus, que resultou em insuficiência pulmonar. A condição, chamada aspergilose, é rara em pessoas saudáveis, mas pode se desenvolver rapidamente quando esporos de mofo são inalados, especialmente em ambientes ou substâncias contaminadas — como é o caso do cigarro artesanal de Madelynn.

Mofo nos pulmões, ouvidos e seios da face

Ao longo dos meses seguintes, a jovem passou por oito broncoscopias (exame endoscópico que permite a visualização do interior das vias aéreas, incluindo a traqueia, brônquios e pulmões) e teve que usar um tanque de oxigênio diariamente. Ela relata que tossia meleca preta por seis meses e que até cotonetes usados para limpar os ouvidos saíam escurecidos pela presença do mofo.

"Morei em hospitais por cerca de um ano, indo de enfermaria a enfermaria. Os médicos limpavam o mofo, mas ele voltava. Eu estava sendo mantida viva por máquinas que bombeavam medicamentos", lembrou.

Durante a fase mais crítica, ela estava inconsciente e em suporte de vida, sem explicações claras sobre o que havia causado o colapso. Só muito tempo depois, em conversa com um médico durante a recuperação, Madelynn se lembrou do cigarro e relatou a tragada. Foi então que os especialistas descobriram que ela havia inalado esporos de fungos presentes na mistura fumada.

A aspergilose é uma infecção causada pelo Aspergillus, um fungo comum encontrado em ambientes internos e externos — especialmente em folhas em decomposição, grãos armazenados, maconha mal cultivada ou guardada em ambientes úmidos. Quando inalado, o mofo geralmente é combatido pelo sistema imunológico, mas pode causar infecções graves em pessoas imunocomprometidas ou expostas a grandes quantidades de esporos.

Embora incomum, já foram relatados surtos de aspergilose associados ao uso de cigarros ou vaporizadores contaminados, especialmente quando preparados de forma caseira e armazenados sem cuidados sanitários.

Recuperação

Após a recuperação, Madelynn se dedicou à fisioterapia e exames regulares. Só aos 20 anos conseguiu abandonar o uso diário do oxigênio. Durante o longo período de internações e repouso, ela começou a compartilhar seu dia a dia nas redes sociais — inicialmente como forma de distração.

"Eu só queria me conectar com outras pessoas e mostrar o que tinha vivido. Nunca imaginei que isso se tornaria uma carreira", disse. Ela chegou a testar trabalhos como stripper e cam girl por um curto período, mas optou por seguir como criadora de conteúdo digital por conta própria.

O sucesso foi quase imediato. Hoje, com uma legião de fãs, Madelynn fatura cerca de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) por ano com assinaturas, parcerias e presença online - graças a suas postagens bem-humoradas e sensuais.

“Os médicos acreditam que foi sorte eu não precisar de um transplante de pulmão. Hoje, meus exames mostram que meus pulmões estão melhores do que os da maioria das pessoas da minha idade — e eu nunca mais vou tocar em nenhum tipo de fumaça”, afirmou.