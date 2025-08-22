Descoberta molécula que pode revolucionar tratamento da calvície

A calvície é um problema comum. Estima-se que metade dos homens e 25% das mulheres sofrerão com o problema em algum grau até os 50 anos. Não é à toa então que, apesar do grande arsenal de tratamentos disponíveis atualmente, a busca por novas abordagens terapêuticas ainda mais eficazes é incessante.

Recentemente, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles anunciaram a descoberta de uma nova molécula chamada de PP405, que é capaz de reverter quadros de calvície. “Trata-se de uma substância não hormonal com um mecanismo de ação inovador que, quando aplicada topicamente no couro cabeludo, desperta folículos adormecidos, desde que não estejam danificados”, explica Lilian Brasileiro, médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.





A PP405 diferencia-se de medicamentos atualmente disponíveis justamente por seu mecanismo de ação não focar em alterar vias hormonais, como a Finasterida, ou estimular a vasodilatação local, como o Minoxidil.

“Especificamente, a molécula tem como alvo uma proteína que faz com que as células-tronco presentes nos folículos permaneçam dormentes. Ao inibir essa proteína, a molécula desperta as células-tronco, que passam a promover o crescimento dos fios”, diz a médica, que destaca que essa nova opção terapêutica utiliza os princípios da medicina regenerativa, abordagem que vem crescendo no combate à queda capilar.

A PP405 já passou pela primeira fase de testes clínicas, que incluiu 20 homens com alopecia androgenética que utilizaram, diariamente, um gel tópico com 0.05% da substância. Além de demonstrar alta segurança e tolerabilidade, o teste também comprovou o mecanismo de ação inovador da molécula.

Em biópsia após sete dias de tratamento, os pesquisadores já foram capazes de observar uma mudança na arquitetura dos folículos da fase de repouso para a fase de crescimento. Agora, o medicamento está na segunda fase de testes clínicos, que engloba um número maior de homens e mulheres com alopecia androgenética para confirmar a eficácia e segurança da substância ao longo de três meses.



Mas as descobertas da primeira fase já apontam a PP405 como uma solução mais segura, direcionada e eficaz para homens e mulheres que sofrem com alopecia androgenética, além de também poder ser utilizada no combate a queda capilar por outras causas, como aquela causada por tratamentos quimioterápicos.

“Em comparação a outros medicamentos, a PP405 mostrou-se mais inteligente e direcionada que o Minoxidil e mais segura que a Finasterida, principalmente por não causar alterações hormonais, o que faz com que possa ser usada em ambos os gêneros com menos efeitos colaterais”, detalha a médica.

“A Finasterida está relacionada à diminuição da libido, aumento do risco de depressão e prejuízos à fertilidade, enquanto o Minoxidil pode levar a irritações na área do couro cabeludo e crescimento indesejado de pelos. Porém, é importante ressaltar que essas medicações são eficazes e, quando devidamente administradas, perfeitamente seguras.”

No entanto, a PP405 ainda deve demorar para ser amplamente usada, pois mais fases de testes clínicos serão necessárias. Até lá, é possível apostar em outras estratégias atualmente disponíveis para combater a queda capilar. Além dos medicamentos tradicionais, como o Minoxidil e a Finasterida, abordagens terapêuticas focadas na medicina regenerativa também já estão disponíveis no Brasil, como o Rigenera AMT.

“Na técnica, o médico extrai células foliculares saudáveis da região da nuca do próprio paciente. Em seguida, elas são colocadas em um equipamento, que entrega células progenitoras. Essas células, que são como operárias e vão se multiplicar para estimular o crescimento capilar, são aplicadas na região em que o paciente precisa que nasça cabelo”, afirma Lilian Brasileiro.

Outra opção interessante é o NCTF, uma substância injetável que associa ácido hialurônico, vitaminas, aminoácidos, enzimas, ácidos nucleicos e minerais para revitalizar a saúde dos folículos. “A fórmula contém um poderoso antioxidante, a glutationa, que desempenha um papel fundamental na luta contra efeitos deletérios do estresse oxidativo sobre o folículo do cabelo, além de melhorar a microvascularização”, acrescenta a especialista.

Os tratamentos ainda podem ser combinados para melhores resultados. “Pensando em combinações, uma ótima estratégia é incluir, no plano de tratamento, o Hydrafacial Keravive, que é capaz de realizar, em consultório, uma limpeza e esfoliação profunda do couro cabeludo. O procedimento também pode contribuir no tratamento de queda capilar, podendo estimular o crescimento dos folículos caso estejam em repouso. Vale lembrar que uma série de fatores impactam no sucesso da terapia, mas, de maneira geral, melhorar a saúde do couro cabeludo, com maior aporte nutricional e incremento no processo de microcirculação, pode contribuir no tratamento de variados tipos de queda capilar”, afirma Lilian, que ressalta que o mais importante ao notar a queda dos fios é buscar um profissional especializado para passar por uma avaliação e receber o tratamento adequado específico para o caso.

