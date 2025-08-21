Food noise: o que fazer quando a cabeça não desliga da comida?

Já ouviu falar em “food noise”? O termo, popularizado recentemente, descreve os pensamentos intrusivos e persistentes sobre comida que ocupam a mente ao longo do dia e podem levar a escolhas impulsivas, episódios de compulsão e culpa.

A nutricionista e pesquisadora Sophie Deram traz ao debate uma visão baseada em ciência e compaixão: “não é ‘frescura’ nem falta de força de vontade; é biologia, ambiente e comportamento interagindo o tempo todo”, diz.

Pesquisadores vêm utilizando o conceito de food noise para descrever esse “barulho mental” constante ligado à comida. Ele envolve a interação entre o cérebro, os estímulos do ambiente e hábitos construídos ao longo do tempo, especialmente em pessoas em restrições alimentares e preocupadas com a comida.

Estudos mostram que vias de recompensa e saciedade estão diretamente relacionadas a esse fenômeno: “Alimentos ultraprocessados, por exemplo, tendem a amplificar o ruído por sua alta palatabilidade e acesso facilitado, junto com as imposições em tentar evitar o consumo."

"Além disso, fatores como privação de sono, estresse elevado e dietas restritivas de longo prazo aumentam a reatividade do cérebro às pistas alimentares, intensificando os pensamentos sobre comida”, explica Sophie.

Sinais



Entre os sinais que podem indicar a presença de food noise estão:

Pensar grande parte do dia em comida (ou no que “não deveria” comer)

Sentir culpa após comer e buscar compensação

Ter episódios de fome urgente diante de estímulos alimentares

Perceber piora em momentos de estresse

Cansaço ou noites mal dormidas

Notar que dietas muito restritivas intensificam ainda mais esse ciclo

“Em consultório e na pesquisa, vemos que o cérebro fica com mais preocupação e insistindo sobre a comida. A boa notícia é que ele também desaprende com intervenções adequadas e técnicas comportamentais. Reorganização e transformação diárias mudam o resultado”, acrescenta Sophie.

Como lidar com o food noise?

Embora medicamentos da classe GLP1 estejam sendo estudados por reduzir a predição de recompensa e apetite em alguns casos, Sophie ressalta que eles podem anestesiar esse ruido, mas não são a única via.

Abordagens comportamentais e ambientais seguem essenciais e devem ser personalizadas por equipe de saúde. “Quando falamos em food noise, não estamos demonizando a comida, nem prescrevendo mais uma dieta. Estamos reconhecendo que há pessoas vivendo com um ‘ruído’ constante que drena energia e alegria de comer", ressalta.

"O caminho não é restringir mais — é reconstruir uma relação segura com a comida e com o corpo, ajustando ambiente, rotina, sono e estresse, e trazendo o prazer de volta ao prato”, explica a especialista, que também lidera um treinamento para profissionais de saúde focado em terapia nutricional.

Sophie Deram, nutricionista e pesquisadora Vincent Bosson Photography/Divulgação

Existem estratégias práticas e baseadas em evidências para “baixar o volume” desse ruído:

Reduzir a preocupação com a comida e manter uma rotina estruturada de refeições, sem grandes períodos de jejum, ajuda a reduzir pensamentos intrusivos. A reconexão com o corpo e os sinais internos de fome, saciedade e consciência alimentar são essenciais a essa reconstrução

Sono adequado e a gestão do estresse podem modular o apetite e os sinais de fome e recompensa

e a gestão do estresse podem modular o apetite e os sinais de fome e recompensa A prática da atenção plena nas refeições — desacelerando, percebendo sabores, texturas e sinais do corpo — contribui para que o comer volte a ser um momento de prazer e autorregulação.

O acompanhamento com nutricionistas e psicólogos especializados em comportamento alimentar e, em alguns casos, avaliação médica

“Prazer, presença e prática: este é meu tripé. Quando o comer volta a ser prazeroso e conectado aos sinais do corpo, o food noise perde espaço”, diz a nutricionista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia