Dor no ombro pode ser sinal de alerta: quando procurar um especialista?

A dor crônica no ombro é uma das principais causas de limitações funcionais entre os adultos. O desconforto costuma impactar de forma significativa a qualidade de vida das pessoas. Movimentos simples como vestir uma camisa, levantar o braço ou apoiar-se em determinada posição, tornam-se dolorosos e, em alguns casos, inviáveis.

Segundo o ortopedista Gustavo Barboza de Oliveira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), é essencial estar atento aos sinais persistentes de dor ou limitação articular. “A dor no ombro que não melhora com repouso ou medicação deve ser investigada. Quanto antes o diagnóstico for feito, maiores as chances de recuperação com tratamentos menos invasivos”, afirma.



Além do impacto individual, o problema também tem reflexos sociais e econômicos. O ombro, por ser a articulação com o maior arco de movimento do corpo humano, figura entre as principais causas de afastamento do trabalho. Segundo dados do Ministério da Previdência e do Trabalho, em 2021, lesões nessa região afastaram 22.761 pessoas por mais de 15 dias, gerando concessão de benefícios pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS).

Qual é o momento certo de procurar um especialista?



Alguns sinais são considerados alertas para buscar avaliação médica:



Dor persistente mesmo após repouso ou uso de medicamentos



Dificuldade para levantar o braço ou realizar tarefas simples do dia a dia



Desconforto acentuado durante a noite, comprometendo o sono



Inchaço ou sensação de calor na região do ombro



Sensação de fraqueza ou perda de força nos movimentos cotidianos



Entre as principais causas de dor no ombro estão as relacionadas às lesões nos tendões do manguito rotador, bursite, capsulite adesiva (conhecida como “ombro congelado), artrose, entre outras condições. Normalmente, antes de recorrer à cirurgia, os médicos costumam adotar uma abordagem mais conservadora com o intuito de aliviar os sintomas e recuperar a funcionalidade. Neste caso, o tratamento envolve o uso de medicamentos anti-inflamatório e analgésicos.



Além disso, infiltrações com corticosteroides ou ácido hialurônico podem ser indicadas em situações mais complexas ou quando os métodos convencionais não atingiram o resultado esperado. Essas aplicações são realizadas por especialistas e têm o objetivo de reduzir o processo inflamatório de maneira mais localizadas.

Quando recorrer ao tratamento cirúrgico?



A cirurgia no ombro é indicada quando o paciente apresenta dores persistentes e limitações nos movimentos, mesmo após meses de tratamento conservador com fisioterapia, uso de medicamentos e mudanças nos hábitos diários. As principais condições que podem exigir intervenção cirúrgica incluem:

Lesões do manguito rotador, que afetam os tendões responsáveis pelos movimentos do ombro; instabilidade articular, frequentemente observada em pessoas com histórico de luxações recorrentes

Osteoartrose , que provoca a degeneração progressiva da articulação e dores contínuas

, que provoca a degeneração progressiva da articulação e dores contínuas Lesões no lábio glenoidal, estrutura essencial para a estabilidade do ombro

Fraturas graves, que não se consolidam de forma adequada apenas com imobilização.

Em casos como esses, a cirurgia pode ser necessária para restaurar a funcionalidade e aliviar o desconforto, devolvendo qualidade de vida ao paciente.

“Quando os sintomas afetam a qualidade de vida e limitam atividades simples, como dirigir ou carregar um objeto leve, pode ser o momento de considerar a cirurgia. Adiar essa decisão pode agravar o quadro e tornar a recuperação mais difícil”, explica Gustavo.

Para evitar que a dor no ombro se torne um obstáculo permanente, é fundamental adotar uma postura preventiva e buscar atendimento especializado. Com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, é possível recuperar os movimentos, aliviar o desconforto e retomar a rotina com segurança. “O mais importante é não normalizar a dor. Hoje, temos recursos eficazes tanto para tratamento conservador quanto cirúrgico, com alto índice de sucesso. O primeiro passo é procurar ajuda”, destaca o médico.

