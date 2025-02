Lesão acromioclavicular: o que é a dor persistente no ombro de Lucas Lima?

O músico Lucas Lima, ex-marido da cantor Sandy, revelou nesta semana, por meio das redes sociais, que foi diagnosticado com um problema na articulação acromioclavicular do ombro - articulação que une a clavícula à escápula. Segundo o artista, as dores, que sempre o acompanharam, recentemente tornaram-se "insuportáveis".

Segundo ele, desde a adolescência relatava incômodos na região, mas nos últimos quatro meses a situação se agravou. Ao buscar ajuda médica, foi submetido a uma ressonância magnética, que indicou o desgaste da cartilagem da articulação. "Acabei de sair do médico e é uma parada acromioclavicular. Não tem mais uma cartilagem, e os ossinhos estão se arrebentando. Está bem feio, dói que é um negócio absurdo", relatou o músico.

Para aliviar as dores, Lucas recebeu uma injeção composta por ácido hialurônico e anti-inflamatórios, tratamento comum para lubrificação da articulação e alívio dos sintomas. O músico também precisará seguir cuidados médicos e sessões de fisioterapia para tentar conter a progressão do problema.

"Tem um monte de exercício que eu tenho que evitar, várias posturas de ioga que eu tenho que evitar. Agora vamos ver como o tratamento anda, (com) fisioterapia também e vamos ver se precisa ou não operar. Por enquanto não precisa, vamos tentar segurar", disse.

O que é condição?

A articulação pode sofrer lesões como distensões, sobrecargas, entorses e luxações. O tratamento geralmente inclui fisioterapia para aliviar os sintomas e melhorar a função do ombro. Em situações mais graves, a cirurgia pode ser necessária.

Segundo o ortopedista de Ombro e Cotovelo Guilherme Noffs, quando há desgaste da cartilagem, o quadro se chama osteoartrite. Algumas das causas desse tipo de problema incluem o envelhecimento e o esforço repetitivo da articulação, no entanto, podem ter origem genética e se manifestar precocemente, como ocorreu com Lucas Lima.

"A causa mais comum do desgaste da articulação acromioclavicular é o que chamamos idiopático (sem causa determinada). Isto significa que boa parte das pessoas vai desenvolver artrose acromioclavicular sem um motivo que justifique este desgaste e que pode até ser “normal” para maioria dos pacientes e não propriamente um problema de saúde", explica Guilherme.