Curso promove introdução à naturopatia com práticas simples

No mês em que se celebra o Dia Nacional da Saúde, 5 de agosto, ganham força as reflexões sobre práticas que promovem o bem-estar de forma preventiva e natural. Entre elas, a naturopatia se destaca por estimular a capacidade do organismo de se autorregular, utilizando recursos como alimentação equilibrada, plantas medicinais, argila e água para restaurar o equilíbrio do corpo e da mente.

“O papel da naturopatia é lembrar que saúde não é ausência de sintomas, mas um estado de vitalidade, equilíbrio e consciência sobre como vivemos”, explica o médico e naturopata Áureo Augusto. Vivendo há mais de 40 anos no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, Áureo atua na difusão de saberes naturais no cuidado com a saúde.

Com essa mesma proposta, ele e a enfermeira e naturopata Maria Helena Santana anunciam uma nova edição do curso "Introdução à naturopatia", que está com inscrições abertas. A formação técnico-prática reúne 11 aulas on-line e uma vivência presencial no Vale do Capão, oferecendo uma imersão acessível e integrada ao cotidiano nos fundamentos da naturopatia.

O curso combina conhecimentos sobre alimentação natural, uso de plantas medicinais e procedimentos como banhos, faixas, cataplasmas e lavagens, sempre apresentados com embasamento em seus benefícios e cuidados. “Praticar a naturopatia nos ensina muito mais do que cuidar do corpo físico. É também aprender a reconhecer os sinais que nosso corpo e nossa mente nos enviam quando algo não está funcionando plenamente”, destaca Áureo.

Áureo Augusto e Maria Helena Santana anunciam a nova edição do curso 'Introdução à naturopatia' Arquivo Pessoal/Divulgação

Voltado tanto para profissionais da saúde quanto para pessoas interessadas em autocuidado, o curso aborda três eixos principais: Fundamentos de uma "Alimentação Natural", "História da Naturopatia" e "Procedimentos Naturais". As aulas on-line acontecem às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, e o encontro presencial está marcado para os dias 27 e 28 de setembro, na Pousada do Capão.

A farmacêutica Cíntia Maria Barreto dos Santos, de 36 anos, que já participou de edições anteriores, afirma que a experiência transformou sua rotina. “O aprendizado que tive mudou completamente minha alimentação e o cuidado diário com meu corpo e minha mente. Passei a usar a faixa úmida todos os dias e me senti mais disposta, com energia para lidar com questões que antes me travavam, vontade de viver e realizar meus sonhos. Posso afirmar que acordei para a vida!”.

Entre os benefícios que ela observou estão a redução dos sintomas de ansiedade e da tensão pré-menstrual (TPM). “É como refrescar a mente para ter mais clareza e calma. Desejo que cada vez mais pessoas possam se beneficiar da naturopatia em seu processo de autocuidado. É simples, acessível e possível para todos”, recomenda.

Serviço

Curso Introdução à Naturopatia

Quando: 21 de agosto (aulas às terças e quintas-feiras)

Onde: 11 aulas virtuais + vivência presencial nos dias 27 e 28 de setembro, no Vale do Capão (Chapada Diamantina - BA)

Informações e inscrições: @augustoaureo e @mariahelenavidasaudavel