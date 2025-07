Artrose: doença degenerativa causa dor e pode levar à deformidade dos dedos

A artrose é uma condição degenerativa das articulações que acomete inúmeras pessoas em todo o mundo. Normalmente, indivíduos a partir dos 50 anos já começam a apresentar os primeiros sinais da doença.



Segundo Maurício Leite, ortopedista e cirurgião de mão e punho, os sintomas mais comuns incluem dor persistente, limitação dos movimentos, crepitação — aquele som de rangido ou sensação de areia na articulação — e deformidade, especialmente nos dedos. “A artrose, em geral, se manifesta como um quadro doloroso, com dor que vai limitando progressivamente as atividades", explica.

A doença impacta de maneira significativa a qualidade de vida dos pacientes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 60% dos indivíduos acima dos 50 anos já apresentam algum grau de degeneração. Na faixa etária dos 70 a 75 anos, a taxa sobe para 80%. Só no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas convivem com o problema.



Tratamento

O tratamento da artrose pode variar conforme a gravidade e as condições de cada paciente. Normalmente, o primeiro passo é adotar uma abordagem mais conservadora, com o uso de anti-inflamatórios e fisioterapia. Em algumas situações, é indicado o uso de órteses para prevenir e diminuir a carga sobre a articulação, bem como a realização de infiltrações com ácido hialurônico.



Além disso, existem procedimentos minimamente invasivos, como a denervação — técnica que visa interromper a transmissão dos sinais de dor por meio de nervos específicos. Quando não há evolução com o tratamento conservador, a intervenção cirúrgica é recomendada, levando em consideração algumas condições específicas. “O tratamento cirúrgico depende da idade do paciente, do tipo de atividade que realiza e da articulação comprometida. Cada caso precisa ser avaliado com cuidado para que possamos adotar a melhor técnica para aquela pessoa”, afirma o especialista.



Prevenção

Ao menor sinal de desconforto, o paciente deve procurar acompanhamento médico especializado. Quanto mais cedo se chega ao diagnóstico, maiores as chances de sucesso no tratamento.



“Infelizmente, não é possível prevenir a artrose. A doença é um sinal de desgaste. E o nosso corpo, com o envelhecimento, vai se desgastando naturalmente. Algumas pessoas podem vivenciar essa artrose mais precocemente por uma questão genética, quando há algum trauma importante relacionado, ou quando existe uma deformidade pós-trauma, o que envolve questões de sobrecarga. Atletas de alto rendimento, por exemplo, costumam desenvolver artrose de forma mais precoce”, explica o médico.

