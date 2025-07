Julho Laranja reforça a importância da ortodontia preventiva na infância

Julho é mês de férias escolares… e também de cuidar do sorriso das crianças. Com o aumento na procura por consultas odontológicas nesse período, a campanha Julho Laranja chama a atenção para a importância da ortodontia preventiva desde os primeiros anos de vida.



“A ortodontia preventiva permite detectar e corrigir problemas bucais logo no início, quando as estruturas ainda estão em formação, o que torna o tratamento mais simples e eficaz”, explica a odontopediatra Maria Clara Lembo, da Associação Israelita Fortunée de Picciotto.





A ortodontia preventiva atua na identificação precoce de alterações no desenvolvimento dos dentes e ossos da face, como mordida cruzada, desalinhamento, perda precoce de dentes de leite e hábitos como sucção de dedo ou respiração pela boca. O objetivo é evitar que esses fatores evoluam para quadros mais complexos na adolescência ou fase adulta.



Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso esperar os dentes permanentes nascerem para levar a criança ao dentista. “Já com os dentes de leite é possível avaliar mordida, a arcada dentária, e também receber orientações para saúde bucal e hábitos saudáveis”, reforça a especialista.

Além do acompanhamento profissional, os cuidados diários fazem toda a diferença. Escovar os dentes quatro vezes ao dia, usar fio dental, evitar alimentos ricos em açúcar e manter visitas regulares ao dentista são atitudes simples que ajudam a garantir a saúde bucal na infância.

A campanha Julho Laranja, representada pela cor da vitalidade e da alegria, busca conscientizar pais e responsáveis de que um sorriso saudável começa cedo. “O cuidado preventivo é um investimento que reflete na autoestima, na saúde e no bem-estar das crianças por toda a vida”, afirma Maria Clara Lembo.

