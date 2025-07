Férias escolares: como manter a dieta infantil saudável fora da rotina

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Durante as férias escolares, o clima de descontração e a quebra na rotina podem significar mais do que diversão. Segundo a nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Santa Marcelina, Márcia Xavier dos Santos, esse período tende a causar desequilíbrios alimentares, com aumento do consumo de ultraprocessados, guloseimas e refeições feitas fora de casa.



“A ausência da rotina escolar impacta diretamente nos hábitos alimentares. As crianças passam a acordar mais tarde, pular refeições importantes como o café da manhã e acabam lanchando o tempo todo, muitas vezes em frente à TV ou ao celular”, explica Márcia.

Além disso, sem o ambiente regulado da escola, que normalmente oferece refeições equilibradas, há uma queda significativa na ingestão de frutas, legumes e outros alimentos essenciais.



Para evitar os erros mais comuns, como exageros em doces e frituras, pular refeições ou repetir sempre os mesmos alimentos, a recomendação da especialista é simples: planejamento.

“Mesmo durante passeios e viagens, é possível organizar lanches saudáveis como frutas, castanhas e sanduíches naturais. E o mais importante: manter, sempre que possível, horários próximos aos das refeições habituais”, orienta.



Márcia também reforça o papel dos pais no estímulo à boa alimentação. “Aproveitar o tempo livre para cozinhar com os filhos é uma ótima oportunidade. Quando as crianças participam do preparo, se sentem mais motivadas a experimentar novos sabores.”

Para equilibrar momentos de lazer e diversão com uma dieta saudável, ela propõe receitas criativas, como picolés de frutas naturais ou pizzas caseiras com vegetais. “É possível, sim, aproveitar as férias sem renunciar à saúde. A chave está no equilíbrio: alimentos nutritivos no dia a dia e guloseimas de forma consciente, sem culpa.”



