Dia do Beijo: dentista alerta para doenças bucais transmitidas pela saliva

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Dia do Beijo é celebrado, na próxima sexta-feira (13/4), para homenagear o gesto de carinho universal e estimular a troca de afeto entre pessoas. A origem é desconhecida e há algumas histórias para explicar, como uma lenda italiana sobre um jovem que teria beijado todas as moças da vila onde vivia. Independentemente de como surgiu, é um bom motivo para beijar e falar sobre como essa troca influencia na saúde de todos.

Segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o beijo traz diversos benefícios. Ele pode ativar o sistema nervoso central, reduzindo o estresse e promovendo bem-estar por meio da liberação de hormônios como dopamina e oxitocina. Além disso, o beijo pode beneficiar o sistema cardiovascular ao diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhorar a pressão arterial.

Porém é preciso tomar alguns cuidados. Monique Pimentel, dentista e especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares, lembra que há algumas situações nas quais o beijo pode prejudicar a saúde bucal. “A saliva é rica em microorganismos, como vírus e bactérias, que podem, sim, ser transmitidos através do beijo. Problemas como cáries, herpes labial e até mononucleose — conhecida como ‘doença do beijo’ — podem ser transmitidos. A saliva serve como meio de transporte para esses agentes infecciosos, até mesmo de uma gripe, podendo provocar quadros indesejáveis,” afirma.

A mononucleose é uma infecção causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV), da família dos herpesvírus. É transmitida principalmente pela saliva, mas também pode ocorrer por meio de gotículas respiratórias ou compartilhamento de utensílios. Os sintomas incluem febre, dor de garganta, mal-estar, dores no corpo, ínguas no pescoço e manchas na pele, podendo ser confundidos com outras doenças, como gripe ou amigdalite. O diagnóstico é feito por exame clínico e de sangue, e o tratamento envolve repouso, hidratação e medicamentos para alívio dos sintomas.

Monique lista o que precisa ser feito para diminuir a chance de infecções: