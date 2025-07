Insuficiência cardíaca: Brasil registra 240 mil novos casos por ano

Considerada um grave problema de saúde pública, a insuficiência cardíaca (IC) impacta milhares de vidas todos os anos e figura entre as principais causas de morte no Brasil. Criado para ampliar a conscientização sobre uma das doenças que mais mata no país, o Dia Nacional de Alerta Contra a Insuficiência Cardíaca é lembrado nesta quarta-feira (9/7), destacando a relevância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde do coração.



A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração perde a capacidade de bombear sangue de forma eficiente, comprometendo o suprimento adequado para o corpo. Entre os sintomas mais comuns estão inchaço nas pernas, falta de apetite, cansaço excessivo e falta de ar durante esforços físicos. A estimativa é que cerca de 2 milhões de brasileiros convivam com a insuficiência cardíaca, com aproximadamente 240 mil novos casos registrados anualmente no país. A condição também apresenta altos índices de mortalidade, com taxas comparáveis às observadas nos tipos de câncer mais prevalentes no Brasil.



Para se ter uma ideia, entre os anos de 1998 e 2019, foram contabilizados 567.789 óbitos em decorrência da condição, em adultos com idade acima de 50 anos, o que corresponde à taxa média de 75,5 a cada 100 mil habitantes.

Tipos de insuficiência cardíaca



A insuficiência cardíaca pode ser classificada em dois tipos, conforme a fração de ejeção, indicador que mede a porcentagem de sangue expelida pelo coração a cada batimento. Nos casos de fração de ejeção reduzida (ICFER), o coração fica fraco e apresenta dificuldade para bombear o sangue de forma eficaz. Já na fração de ejeção preservada (ICFEP), cujo diagnóstico costuma ser mais desafiador, o músculo cardíaco não relaxa adequadamente, dificultando a entrada e posterior ejeção do sangue para o restante do corpo.



Diante de sintomas associados à insuficiência cardíaca ou de condições pré-existentes, é fundamental realizar exames que permitam a detecção precoce da doença e a adoção de medidas adequadas de tratamento. “Ao identificar e diagnosticar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é possível oferecer um tratamento mais adequado e individualizado, que contribui para o controle dos sintomas, melhora da qualidade de vida e redução das hospitalizações”, diz o cardiologista e especialista em insuficiência cardíaca, Pedro Schwartzmann.

A insuficiência cardíaca está frequentemente associada a outras condições de saúde e pode se desenvolver como consequência da falta de tratamento adequado para doenças como diabetes mellitus, doença renal crônica, hipertensão e hiperpotassemia, entre outras. Por isso, é essencial que pacientes desses grupos realizem o monitoramento regular da saúde cardíaca, já que apresentam maior risco de desenvolver a condição.



Quanto mais cedo diagnosticada, mais rápido os pacientes poderão obter tratamento adequado. “O tratamento medicamentoso aliado a hábitos saudáveis, como exercícios físicos, alimentação com pouco sal e controle do peso, pode melhorar significativamente o quadro da insuficiência cardíaca e permitir a retomada das atividades cotidianas”, complementa o especialista.