Receitas terapêuticas: quatro opções práticas e saudáveis para o dia a dia

Uma alimentação equilibrada vai além do que é colocado no prato: ela pode ser uma aliada poderosa no cuidado com a saúde física e mental. Ansiedade, cansaço excessivo e até enxaquecas podem ser amenizados com a escolha certa de ingredientes. Pensando nisso, a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak, CEO da Nutri Secrets, reuniu quatro receitas terapêuticas, práticas e cheias de benefícios para incluir na rotina – mesmo nos dias mais corridos.



Pãozinho anti ansiedade



Equilíbrio ideal entre carboidratos, proteínas e gorduras boas, perfeito para quem busca reduzir sintomas de ansiedade.



Ingredientes



- 5 colheres (sopa) de fubá orgânico



- 3 colheres (sopa) de farinha de aveia



- 1 ovo



- 1/4 de xícara de azeite de oliva extravirgem



- 1 xícara de queijo curado ralado (meia cura, canastra ou parmesão)



- 1 colher (sobremesa) de fermento (ou mistura de bicarbonato com vinagre de maçã)



Modo de preparo



Misture todos os ingredientes até formar uma massa modelável. Modele minipães e asse em forno baixo (150 °C) por cerca de 15 minutos ou até dourarem. A textura lembra uma broa.

Dica: salpique gergelim antes de levar ao forno para adicionar valor nutricional e funcional.





Panqueca saudável e nutritiva





Versátil, essa panqueca pode ser servida com frutas, castanhas ou geleias naturais. Rica em fibras e energia.



Ingredientes



- 2 ovos



- 1 xícara de farinha de amêndoas



- 1 xícara de farinha de aveia



- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio



- 1 xícara de iogurte natural



- 1/4 de xícara de azeite de oliva ou óleo de coco



- 2 colheres (sopa) de mel ou melado de cana



- 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha



Modo de preparo



Misture os ingredientes até obter uma massa lisa. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite ou óleo de coco e doure as panquecas por cerca de um minuto de cada lado. Rende até quatro porções.





Mousse funcional de chocolate (com apenas três ingredientes)





Sobremesa leve, rica em antioxidantes e pronta para manter na geladeira por até uma semana.



Ingredientes



- 1 xícara de creme de ricota (feito com três partes de ricota e uma de iogurte natural)



- 180g de chocolate 70% cacau



- 1 colher (sopa) de extrato de baunilha (opcional)



- Amêndoas (30g) e frutas vermelhas (60g) para decorar



Modo de preparo



Derreta o chocolate e bata no liquidificador com o creme de ricota e a baunilha até formar um creme homogêneo. Leve à geladeira por pelo menos três horas. Na hora de servir, finalize com as amêndoas e frutas.



Suco da disposição e foco



Um verdadeiro shot de energia natural, com ação anti-inflamatória, detox e estimulante da concentração.



Ingredientes



- 1 maço de espinafre



- Suco de 1/2 laranja



- 1 colher (chá) de gengibre ralado



- 2 nozes



- 200ml de chá verde



- 1 fatia média de abacaxi



Modo de preparo



Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva na hora. A combinação de espinafre, chá verde e laranja revitaliza; gengibre e abacaxi têm forte ação anti-inflamatória; já as nozes fornecem antioxidantes e gorduras boas para melhorar foco e concentração.

“Aliar o prazer de comer à ciência da nutrição faz toda a diferença. Com escolhas certas, é possível aliviar sintomas, melhorar dores e promover mais qualidade de vida”, reforça Aline.

