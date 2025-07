Saúde renal no inverno: por que essa estação exige mais atenção?

Com a chegada do inverno, muitas pessoas ajustam a rotina para enfrentar as baixas temperaturas, mas nem sempre lembram de cuidar adequadamente dos rins. A diminuição da ingestão de líquidos e o aumento no consumo de alimentos ricos em sódio são apenas dois dos fatores que tornam a estação mais desafiadora para a saúde renal.



Para entender melhor os cuidados necessários, o nefrologista e diretor médico da DaVita Tratamento Renal, Bruno Zawadzki, listou recomendações importantes para manter os rins funcionando bem mesmo no frio.



Hidratação não deve ser deixada de lado

No inverno, é comum sentir menos sede, mas isso não significa que o corpo precisa de menos água. A hidratação continua essencial para o bom funcionamento dos rins. "A falta de ingestão adequada de líquidos pode levar à desidratação, sobrecarregando os rins e aumentando o risco de infecções urinárias e formação de cálculos renais", alerta Bruno;

Atenção ao consumo de alimentos ricos em sódio

O frio costuma vir acompanhado de pratos mais calóricos e processados, ricos em sal, como sopas instantâneas, embutidos e enlatados. O excesso de sal sobrecarrega os rins, podendo levar à retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e, a longo prazo, ao desenvolvimento de doenças renais.



Cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas

Durante o inverno, o consumo de bebidas alcoólicas também tende a aumentar, muitas vezes como forma de esquentar o corpo, mas é preciso cautela. "O álcool pode causar desidratação e interferir na função renal, tornando os rins menos eficientes na filtração do sangue", adverte o nefrologista.



Manter uma alimentação equilibrada

Mesmo com a tentação de alimentos mais gordurosos no frio, manter uma dieta balanceada continua sendo fundamental para a saúde renal. Frutas, vegetais e alimentos naturais devem seguir como base da alimentação, pois contribuem para o controle da pressão arterial e dos níveis de glicose, fatores que influenciam diretamente a saúde renal.



Consultas regulares com um especialista

Para quem tem histórico de problemas renais, diabetes, hipertensão ou histórico familiar de doença renal crônica, o acompanhamento com um especialista é fundamental. “O acompanhamento médico permite identificar alterações renais precocemente e adotar medidas preventivas antes que os danos se tornem irreversíveis”, destaca o médico.



Manter os rins saudáveis no inverno não exige grandes mudanças, mas sim consciência e atenção a hábitos simples do dia a dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia