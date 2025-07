Inverno chegou: cinco motivos pra não faltar aos treinos no frio

Com a queda das temperaturas, não é só o clima que esfria. A temperatura corporal também diminui, e o organismo passa a priorizar funções internas essenciais, o que pode gerar aquela sensação de preguiça e menos disposição para treinar. Em dias com pouca exposição solar, a liberação de hormônios ligados ao bem-estar, como a serotonina, também diminui, o que pode afetar diretamente o humor.



O inverno, com seu clima mais aconchegante, costuma ser um convite para ficar em casa. Por isso, sair da zona de conforto exige mais esforço físico e mental, especialmente até o corpo pegar no tranco durante o treino. Pensando em incentivar mais pessoas a manter a prática de exercícios nessa época, a profissional de educação física e saúde Priscila Lannez lista cinco motivos para não deixar as atividades de lado durante a estação mais fria do ano.





Menos frequência é menos progresso



Independentemente do objetivo, seja ganhar massa ou perder gordura, a queda na frequência dos treinos reduz os estímulos necessários para manter os resultados. “Em duas ou três semanas, já é possível perceber uma diminuição nos ganhos, porque tudo o que conquistamos se mantém com a prática regular. Por isso, é comum que, após um tempo parado, a pessoa volte com menos força, intensidade ou carga”, explica Priscila.



Mais tolerância ao esforço



Com a queda de temperatura, o corpo leva um tempo maior para aquecer, mas, depois disso, tende a suportar melhor o esforço físico. “Para quem já treina regularmente, isso permite alcançar intensidades maiores com menos sensação de fadiga”, explica a profissional. Como há menor produção de suor, os exercícios também costumam ser mais confortáveis nessa época.





Sim, você gasta mais calorias



No inverno, o corpo precisa trabalhar mais para se manter aquecido e realizar funções básicas, o que eleva o gasto energético basal. Ou seja, mesmo em repouso, ele consome mais energia. Com a prática de atividade física, esse gasto aumenta ainda mais, tanto durante o exercício quanto no período de recuperação. “Além disso, tendemos a consumir mais alimentos calóricos nessa época, então manter os treinos ajuda a equilibrar consumo e queima de gordura”.





Mais disposição para o dia



A menor exposição ao sol nos dias frios pode impactar diretamente o humor, contribuindo para uma sensação de desânimo. “Uma das vantagens de treinar no inverno é que a atividade física estimula a liberação de neurotransmissores do bem-estar, como serotonina e endorfina”, explica Priscila, ressaltando que o resultado é mais ânimo e disposição para enfrentar as tarefas do dia.



Manter o hábito



Se você já adaptou sua rotina e encontrou horários para cuidar da saúde, manter esse hábito é fundamental para conquistar resultados consistentes. E, se ainda não começou, o inverno pode ser uma boa oportunidade para dar o primeiro passo com algo simples, como uma caminhada. “Manter a constância é o que realmente faz a diferença: muitos começam e desistem, mas é a regularidade que garante que os benefícios apareçam e se mantenham”, reforça a personal trainer.

