O que é transformar padrões emocionais? Descubra e viva com mais leveza

Ansiedade , insegurança, dificuldade de tomar decisões e relacionar-se com leveza são questões cada vez mais comuns na vida adulta, e muitas vezes estão ligadas a padrões emocionais inconscientes construídos ao longo da história de cada indivíduo. Diante desse cenário, cresce o interesse por métodos terapêuticos que unam ciência e acolhimento para promover transformação emocional duradoura.





“A maioria dos bloqueios que enfrentamos não nasce no presente. Eles são construídos na infância, por experiências, pelas quais não temos uma visão crítica e que vão se repetindo ao longo da vida até que a gente os reconheça e transforme”, explica a psicóloga clínica Luana Menezes, com 15 anos de experiência na área.

Com base em referências da psicanálise, arteterapia, neurociência e psicologia positiva, Luana desenvolveu o método A.R.T.E, que busca ajudar as pessoas a compreender e ressignificar esses padrões, promovendo maior clareza emocional e liberdade nas escolhas.

“Transformar padrões não é apagar a história, é reescrevê-la com consciência”, afirma a especialista.

A proposta tem atraído adultos em busca de mais leveza e autonomia emocional. Segundo Luana, cuidar da saúde mental é uma necessidade básica e fundamental.

“O emocional influencia diretamente nosso desempenho profissional, nossos vínculos e até a saúde física. Desenvolver inteligência emocional é fundamental para viver com mais verdade", diz ela.

Luana Menezes é psicóloga, graduada pelo IBMR, fundadora da Inspire Conexão; especialista em psiquiatria e psicanálise com crianças e adolescentes pela UFRJ; especialista em arteterapia em educação e saúde pela Cândido Mendes e orientação profissional e coaching de carreiras pelo grupo Orientando, autora do livro infantil Eu só quero brincar e coautora do livro Disciplina e afeto - como criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o mundo.