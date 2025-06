Magnésio e sono: entenda por que o mineral está em alta

Uma boa noite de sono é o desejo de milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades para dormir, manter o sono ou acordam cansados. Na busca por soluções naturais e eficazes, o magnésio tem ganhado cada vez mais destaque. Muito mais do que um suplemento da moda, esse mineral essencial pode desempenhar um papel importante na qualidade do descanso noturno.



Estudos recentes vêm associando o magnésio a uma melhora significativa nos padrões de sono, sobretudo por sua atuação sobre o sistema nervoso central. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no organismo, incluindo a regulação de neurotransmissores e hormônios ligados ao sono, como a melatonina.

Mas afinal, como ele age no corpo e por que está em alta?



O que é o magnésio e por que ele importa



O magnésio é um mineral essencial envolvido em funções vitais como a produção de energia celular, a regulação da função muscular e o equilíbrio do sistema nervoso. Ele não é produzido pelo organismo, por isso precisa ser obtido por meio da alimentação ou suplementação.



No Brasil, a baixa ingestão de magnésio é comum. Estimativas apontam que grande parte da população consome menos da metade da quantidade recomendada por dia. Isso pode ter impactos diretos na saúde mental, na fadiga e, claro, no sono.



A ciência por trás do magnésio e do sono



A relação entre magnésio e sono é apoiada por diversos estudos. Um dos principais mecanismos é sua influência sobre o ácido gama-aminobutírico (GABA), um neurotransmissor com efeito calmante. O magnésio ajuda na ativação de receptores de GABA, promovendo relaxamento cerebral e muscular.



Outro ponto importante é sua atuação na regulação do cortisol, o hormônio do estresse. Altos níveis de cortisol durante a noite estão associados à insônia e ao sono fragmentado. O magnésio contribui para manter esses níveis equilibrados, favorecendo a transição para o sono profundo.



Um estudo publicado no Journal of Research in Medical Sciences mostrou que idosos com insônia apresentaram melhora na qualidade do sono após oito semanas de suplementação com magnésio. Os participantes relataram maior facilidade para adormecer e menos despertares noturnos.



Sintomas da falta de magnésio



A deficiência de magnésio pode se manifestar de forma silenciosa. Além dos problemas com o sono, os sintomas mais comuns incluem:



cãibras frequentes;

fadiga persistente;

irritabilidade e ansiedade;

dores de cabeça e enxaquecas;

palpitações.

Se você tem um ou mais desses sintomas com frequência, vale investigar seus níveis de magnésio.



Como obter magnésio de forma natural



Uma dieta rica em alimentos integrais pode ajudar a manter bons níveis de magnésio. Entre as principais fontes estão:



vegetais verdes escuros (espinafre, couve);

sementes e castanhas (amêndoas, castanha-do-pará);

leguminosas (feijão, lentilha);

abacate;

banana;

chocolate amargo.

Mesmo com uma boa dieta, em alguns casos pode ser necessário o uso de suplementos.



Suplementação: quando vale a pena



A suplementação de magnésio costuma ser indicada quando há sinais de deficiência ou quando a dieta não supre as necessidades do organismo. Também pode ser benéfica em períodos de estresse elevado, prática intensa de atividades físicas ou dificuldades persistentes para dormir.



Existem várias formas do mineral, como magnésio quelato, citrato, dimalato e glicina. Cada tipo tem uma absorção e um efeito específico no organismo. Para o sono, a glicina de magnésio é uma das mais citadas por sua ação calmante.



Magnésio e o boom nas redes sociais



Parte do aumento do interesse pelo magnésio também vem das redes sociais. Vídeos curtos com dicas de saúde natural viralizam rapidamente e fazem o assunto ganhar popularidade. No TikTok e Instagram, hashtags como #magnesio e #sonoNatural somam milhões de visualizações.



Essa tendência reflete uma busca crescente por alternativas seguras, sem os efeitos colaterais de medicamentos tradicionais para dormir.



Buscar soluções naturais para dormir melhor é um caminho cada vez mais valorizado. E o magnésio, por sua atuação direta sobre o sistema nervoso e seus múltiplos benefícios, se destaca como uma opção eficaz e acessível. Quando integrado a uma rotina equilibrada, pode ser um aliado valioso para noites mais tranquilas e revigorantes.