Quiropraxia: mitos e verdades

Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 4 em cada 10 brasileiros convivem com algum tipo de dor crônica — sendo as dores nas costas, articulações e pescoço as mais comuns. Diante desse cenário, cresce a busca por abordagens que vão além do tratamento paliativo e priorizam o cuidado contínuo e preventivo — como é o caso da quiropraxia.



No entanto, ainda há muitos mitos sobre essa especialidade, o que pode afastar quem mais precisa dela. A seguir, o quiropraxista Felipe Mukai, CEO da Mukai Quiro e criador do Método Mukai, esclarece as principais dúvidas:



Quiropraxia é uma profissão da área da saúde



Verdade. A quiropraxia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma profissão da área da saúde focada no diagnóstico, tratamento e prevenção de disfunções da coluna e do sistema muscular e articular.



“É uma prática baseada em ciência e com resultados clínicos observáveis. Nosso objetivo é restaurar o equilíbrio do corpo, sempre com foco na causa do problema, não apenas no sintoma”, explica Felipe.

Quiropraxia é a mesma coisa que massagem



Mito. Apesar de envolver contato manual, a quiropraxia é baseada em avaliação clínica, exames e técnicas específicas. O foco está no realinhamento da coluna e na melhora da função do sistema nervoso, e não em relaxamento muscular como na massagem.



“Existe técnica, diagnóstico e precisão em cada ajuste. Não é uma terapia de bem-estar, é um cuidado clínico estruturado”, reforça o especialista.



Quiropraxia é boa somente para dor nas costas



Mito. Embora seja bastante procurada para aliviar dores na coluna, a quiropraxia vai muito além disso. Ela atua diretamente sobre a coluna vertebral e o sistema nervoso — que são responsáveis pela comunicação entre o cérebro e todo o corpo. Por isso, seus benefícios são amplos e impactam diferentes aspectos da saúde.



Entre os ganhos mais comuns estão a melhora da performance física (especialmente para quem pratica esportes), a redução de dores de cabeça e enxaquecas causadas por desalinhamentos cervicais, o aumento da mobilidade e flexibilidade, e até o apoio na regulação do sono, do humor e da digestão, graças à influência positiva sobre o sistema nervoso autônomo. Além disso, o cuidado contínuo ajuda a prevenir lesões e o envelhecimento precoce das articulações.

“A quiropraxia não é só tratamento — é promoção de saúde. Quando cuidamos da coluna, cuidamos de todo o sistema que sustenta e movimenta o corpo”, destaca Felipe.

Estalos durante a sessão são perigosos



Mito. Os estalos que muitas vezes ocorrem durante os ajustes são apenas liberação de gases entre as articulações, como acontece ao estalar os dedos. Quando realizados por profissionais qualificados, os ajustes são seguros e não causam danos.



“O som pode assustar, mas é inofensivo. O que importa é o impacto positivo na mobilidade e na função articular. E para pacientes que têm medo ou fobia, podemos utilizar técnicas complementares, como a quiropraxia instrumental, que oferece ajustes mais suaves e sem estalos”, explica o quiropraxista.

O alívio de dores e desconfortos é imediato



Sim. Muitos pacientes relatam sensação de alívio logo após a primeira sessão. Isso acontece porque o ajuste promove a liberação de tensões e melhora a comunicação entre o sistema nervoso e o corpo como um todo, contribuindo para uma recuperação mais rápida e eficaz. Mas isso não significa que o problema esteja resolvido. Muitas vezes, mesmo com a redução significativa da dor, é fundamental que o paciente compreenda a importância de seguir um plano de tratamento contínuo para tratar a causa e evitar a recorrência.



Qualquer pessoa pode praticar quiropraxia



Mito. O exercício da profissão deve ser feito por profissionais formados em cursos de bacharelado reconhecidos pelo Ministério da Educação. A prática inadequada pode trazer sérios riscos à saúde.



“Escolher um profissional qualificado é fundamental. Um ajuste mal executado pode causar mais danos do que benefícios”, alerta o Felipe.



Bebês e idosos também podem fazer quiropraxia?



Verdade. A quiropraxia é indicada para todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até idosos, sempre com técnicas adaptadas a cada fase da vida. Em bebês, os ajustes suaves podem contribuir para o desenvolvimento neuromotor e ajudar em questões como refluxo, cólicas e dificuldade de sono. Já nos idosos, o cuidado quiroprático pode melhorar a mobilidade, reduzir dores articulares e preservar a autonomia nas atividades do dia a dia.



“Com o envelhecimento, é natural que os movimentos do corpo fiquem mais limitados — seja por artrose ou por outras condições agravadas com o tempo. A quiropraxia ajuda a manter a funcionalidade e a qualidade de vida”, afirma o especialista.

