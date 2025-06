O DNA pode ser a chave para emagrecer com saúde

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O avanço da medicina personalizada vem impulsionando a utilização dos testes genéticos como aliados no emagrecimento saudável. De acordo com o relatório Genetic Testing Market Size, Share & Industry Analysis, da Fortune Business, o mercado global de testes genéticos foi avaliado em US$ 33,82 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 76,09 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual de 10,7%. A expansão reflete a crescente demanda por soluções que utilizam o DNA para orientar decisões mais precisas sobre alimentação, atividade física e estilo de vida.



A Clínica Seven, especializada em nutrição e emagrecimento saudável, já faz uso do recurso em seu método de tratamento. “Cada pessoa é única e o teste genético nos permite elaborar estratégias mais assertivas, respeitando as necessidades individuais e otimizando os resultados”, afirma Ana Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da clínica.





A tecnologia, antes restrita a centros de pesquisa, hoje está acessível e vem transformando a forma de lidar com a perda de peso. Predisposições genéticas e padrões metabólicos influenciam diretamente nos resultados, assim como na saúde, qualidade de vida e longevidade.

Segundo a especialista, o método é especialmente eficaz para pessoas que já tentaram emagrecer de diversas formas, mas não obtiveram sucesso duradouro. “Ao identificar as variações genéticas que afetam o metabolismo, o plano de emagrecimento se torna mais preciso, com menos frustrações e mais saúde”, explica Ana.

Os resultados do teste permitem identificar as necessidades individuais para a recomendação de suplementos e ajustes nos hábitos diários, visando o pleno funcionamento do organismo. “O sucesso do tratamento depende de cerca de 20% da genética e 80% dos hábitos. Quando ambos estão alinhados, as chances de alcançar bons resultados, melhorar a saúde e a qualidade de vida aumentam significativamente”, avalia a especialista.



Além de auxiliar na perda de gordura e no ganho de massa magra, a análise genética contribui para a prevenção de doenças, melhora da disposição e equilíbrio do metabolismo.

Com o suporte da ciência, estratégias de emagrecimento ganham precisão e propósito. O DNA deixa de ser apenas uma sequência de letras e passa a ser um mapa valioso para quem busca um emagrecimento eficaz, saudável e, acima de tudo, sustentável.







