Simpósio debate o futuro da neonatologia e o uso da inteligência artificial

O Hospital e Maternidade Santa Joana, que realiza cuidados de malformações cardíacas, promoverá o 2° Simpósio de Cardiologia Perinatal no sábado, 21 de junho, em formato virtual. O evento, voltado para neonatologistas, cardiointensivistas pediátricos e residentes das áreas, contará com a participação de especialistas internacionais e nacionais e abordará os principais avanços no diagnóstico e tratamento das cardiopatias congênitas no período neonatal com o intuito de aprimorar a assistência ao paciente.

A próxima quinta-feira (12/6) é o Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita, condição caracterizada por alterações na estrutura ou função do coração. As cardiopatias são as malformações congênitas mais comuns ao nascimento e estão entre as principais causas de morte na primeira infância. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as cardiopatias congênitas estão presentes em 1 a cada 100 recém-nascidos vivos, o que representa aproximadamente 29 mil novos casos por ano no Brasil. Destes, em torno de 50% dos casos vão precisar de tratamento ainda no primeiro ano de vida.

Segundo Filomena Bernardes de Mello, neonatologista responsável pela UTI Neonatal Cardiológica do Hospital e Maternidade Santa Joana e uma das coordenadoras do Simpósio, "aproximadamente 90% dos casos de bebês cardiopatas são diagnosticados ainda durante a gestação, o que reforça a importância de exames específicos, como o ecocardiograma fetal, além de uma equipe com profissionais altamente especializados”, destaca.

Ainda na ocasião do Simpósio, o Santa Joana trará especialistas internacionais, como Josef Neu, professor de pediatria e neonatologia, reconhecido por sua vasta atuação acadêmica e internacional e por suas pesquisas sobre lesões intestinais em recém-nascidos e nutrição de precisão, além de liderar o Connection Trial – um estudo global para a redução de morbidades em prematuros. O especialista também preside a Fundação IPOKRaTES, organização internacional dedicada a aprimorar o ensino de pós-graduação e promover a educação médica ao redor do mundo. Durante o Simpósio, o professor abordará o uso da inteligência artificial e a neonatologia do futuro, além dos cuidados nutricionais em pacientes com doenças cardíacas.

O encontro ainda contará com a participação de Ricardo Muñoz, chefe da Unidade de Terapia Intensiva Cardíaca Pediátrica do Children’s National Hospital, de Washington (EUA), que irá palestrar sobre neuroproteção em cirurgia cardíaca neonatal – trata-se da proteção do sistema nervoso central dos bebês com doenças cardíacas e, atualmente, um dos temas mais relevantes dentro da área.

Vale destacar também a presença de importantes referências nacionais, como José Cicero Stocco Guilhen, cirurgião cardiovascular pediátrico e chefe do Serviço de Cardiologia Pediátrica; Marina Zamith, coordenadora da área de Ecocardiografia Fetal e Neonatal; e Monica Shimoda, coordenadora do Serviço de Cardiologia Pediátrica, todos do Hospital e Maternidade Santa Joana.

Serviço

2º Simpósio de Cardiologia Perinatal do Hospital e Maternidade Santa Joana

Data: 21 de junho (sábado)

Hora: de 7h30 às 18h

Telefone: (11) 5080-6068

Inscrições e mais informações: neste link