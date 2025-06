Tecnologia? Resultados naturais em procedimentos dependem de outros motivos

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Os procedimentos indetectáveis são a nova tendência na estética, com foco principalmente na busca de resultados mais naturais, evitando ao máximo exageros e artificialidades. Mas muita gente acredita que isso é um reflexo das novas tecnologias disponíveis nos consultórios médicos.

“Eu sempre amei tecnologias e tenho as mais modernas na minha clínica. Mas não podemos nunca esquecer que as tecnologias são operadores-dependentes. O que é isso? Elas dependem de quem opera a tecnologia. Se bem operadas entregam excelentes resultados. Mas apenas tecnologias também não resolvem. O ideal é realmente associar a técnicas que agem em diferentes estruturas para um resultado global. Por isso, sempre explico que não é o avanço da tecnologia que possibilita um resultado natural, e sim, o conhecimento técnico, o diagnóstico correto e o olhar do profissional responsável pelo planejamento e execução do tratamento de cada paciente. Mesmo com tecnologias e técnicas antigas, é possível ter resultados naturais. Com tecnologias e técnicas avançadas conseguimos resultados naturais melhores e incríveis”, explica a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Paola Pomerantzeff.





De acordo com a dermatologista, que sempre foi defensora da naturalidade, é fundamental que o profissional domine o estudo da anatomia e tenha olhar clínico apurado para identificar a causa do envelhecimento. “Quando se estuda a anatomia humana e o processo de envelhecimento, observamos várias mudanças em diversas estruturas da face. Ocorrem alterações nos ossos da face que ficam cada vez menos densos, nos músculos (que ficam cada vez mais finos e flácidos), na gordura da face (ocorre perda gradual dessa gordura) e na pele propriamente dita (diminuição de colágeno, elastina, ácido hialurônico causando flacidez, rugas, diminuição de viço). A pele vai diminuindo de espessura, ficando cada vez mais fina”, explica a dermatologista.

“Então, sempre pautei meu trabalho justamente em não deixar que a pessoa tivesse sua fisionomia modificada pelo passar dos anos. Porém, muitas pessoas (pacientes e profissionais), na eterna busca desmedida pela eterna juventude, criaram verdadeiras monstruosidades com o exagero de alguns procedimentos e técnicas mal executadas. Agora, desejam ficar mais naturais e voltar a ter a antiga fisionomia”, aponta.



Segundo Paola, o resultado natural é uma construção, com metas de curto, médio e longo prazo. “Como na construção de uma casa precisamos fazer a fundação, paredes, teto e, por fim, a decoração. Na face também é assim. Precisamos tratar a causa e ir melhorando todas as estruturas até chegar no refinamento e para melhorar pequenos detalhes. Isso não é feito apenas em um dia e nem com um procedimento só. Os vídeos das redes sociais que mostram a pessoa com resultado final como se tivesse feito em um dia, muitas vezes não são reais e criam uma expectativa errada. Quanto maior o grau de flacidez, de envelhecimento, mais tempo levará para pessoa chegar no resultado final. Por isso, a prevenção continua sendo melhor e mais fácil do que a reversão”, enfatiza.

A médica reforça que o avanço das tecnologias e das técnicas ajuda a ter resultados cada vez melhores. “Porém, lembrando que o que define um resultado natural não é a tecnologia ou a técnica utilizada, mas sim a forma como são realizadas. O resultado natural depende do profissional que executa a técnica ou a tecnologia, ou melhor, depende do profissional que faz um diagnóstico correto e associa as melhores técnicas e tecnologias para entregar um resultado natural para cada paciente. A falta de diagnóstico, ou um diagnóstico errado, leva a escolha de técnicas erradas ou associações erradas que levarão a um resultado artificial, exagerado, detectável, a uma falta de resultado”.

“Com avanço das técnicas e tecnologias, podemos estimular colágeno com mais facilidade, criar um banco de colágeno e manejar o processo de envelhecimento de maneira eficaz. Mas até para a prevenção, o diagnóstico e planejamento corretos são essenciais”, complementa Paola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia