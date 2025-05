Cinco cirurgias plásticas oculares mais comuns

Procedimentos de plástica ocular como a blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), o preenchimento com ácido hialurônico e as aplicações de toxina botulínica têm ganhado cada vez mais espaço em hospitais oftalmológicos. Essas intervenções não apenas melhoram a aparência, mas também desempenham papel importante na saúde ocular, corrigindo alterações que comprometem a função das pálpebras e, consequentemente, a visão.

De acordo com os dados mais recentes da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), de 2023, a demanda por procedimentos estéticos na região dos olhos tem crescido em todo o mundo, evidenciando sua importância tanto para o bem-estar quanto para a autoestima dos pacientes. A blefaroplastia, por exemplo, foi um dos procedimentos cirúrgicos mais populares no Brasil no último ano, com mais de 216 mil operações realizadas.

Segundo Maíra Araújo Prado, médica do Oculare Hospital Oftalmológico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, a plástica ocular envolve desde intervenções simples até procedimentos mais complexos. “Essas cirurgias visam corrigir desconfortos que afetam não apenas a estética, mas também a funcionalidade da visão. Com o envelhecimento, a pele ao redor dos olhos perde elasticidade, o que favorece o surgimento de flacidez e bolsas palpebrais. Esses sinais não são apenas estéticos: o excesso de pele na pálpebra superior, por exemplo, pode prejudicar o campo visual periférico, dificultando atividades como ler, dirigir e usar dispositivos móveis”, explica.

“Além disso, dependendo do procedimento, é possível suavizar linhas e rugas, eliminando a aparência de cansaço e fadiga, mesmo após uma boa noite de sono. O resultado estético positivo se traduz em ganho de autoconfiança, graças à restauração de uma expressão facial mais jovem”, salienta a especialista.

A seguir, veja quais são as 5 cirurgias plásticas oculares mais realizadas:

Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras e olheiras)



Indicado para remover excesso de pele e bolsas de gordura nas pálpebras superiores e inferiores, o procedimento também pode ser associado ao tratamento das olheiras. Em casos de olheiras profundas (envolvendo o sulco lacrimal), podem ser usados preenchimentos com ácido hialurônico ou cirurgia. Já as olheiras vasculares (com vasos aparentes) respondem melhor à luz pulsada ou laser. Quando há perda da qualidade da pele, o laser ablativo é uma boa opção para renovação e melhora da textura.

Tratamento de flacidez e rugas perioculares (pés de galinha e rugas inferiores)



A toxina botulínica suaviza linhas de expressão, enquanto os fios de PDO estimulam a produção de colágeno e promovem um efeito lifting. Outras tecnologias, como laser fracionado, bioestimuladores de colágeno e ultrassom microfocado, atuam na firmeza da pele e na redução de rugas, contribuindo para uma aparência mais jovem e descansada.

Bolsas sob os olhos (sem excesso de pele)



Quando há bolsas, mas sem sobra de pele significativa, o tratamento de escolha é a cirurgia para correção de bolsas transconjuntival. Essa cirurgia é feita por via interna e não há cortes na pele. Pode ser associado, o preenchimento na região malar para harmonizar o contorno facial, e o tratamento para aumentar a firmeza da pele, como ultrassom microfocado e o laser fracionado.

Assimetria no olhar



A assimetria pode ser suavizada com toxina botulínica, que equilibra a força muscular dos dois lados do rosto. Preenchimentos e fios de PDO também são indicados para restaurar volume e firmeza, proporcionando um olhar mais simétrico e expressivo.



Textura irregular da pele ao redor dos olhos



Peelings, microagulhamento e laser fracionado ajudam a renovar a pele e uniformizar a textura, enquanto o skinbooster promove hidratação profunda, melhorando a elasticidade e a aparência geral da região periocular.

