Corrida Encontro Delas chega em sua 27ª edição

A 27ª edição da Corrida Encontro Delas CAIXA promete reunir 1.800 mulheres cheias de energia, disposição e vontade de celebrar o movimento e o bem-estar. O evento acontece no dia 25 de maio, na Lagoa Seca, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, com largada às 8h.

O Encontro Delas é muito mais do que uma competição: é um momento de conexão e celebração entre mulheres. Com percursos de 5km e 10km, além da novidade da caminhada de 2km, o evento convida todas – das corredoras apaixonadas às que preferem um ritmo mais leve – a viverem essa experiência única.



Além das provas, o Encontro Delas conta com uma arena exclusiva, com programação especial para toda a família, incluindo aulão de dança, sorteios, premiação, day care gratuito e muitas surpresas. O kit da participante inclui camisa thermodry Track & Field, número de peito, chip de cronometragem e uma bag recheada de mimos. Tudo pensado com carinho para transformar essa manhã em um momento inesquecível.



A 27ª Encontro Delas conta com o patrocínio da CAIXA e Governo Federal, Unimed BH, Epa, 3 Corações, Track&Field e TFSports. A corrida é realizada pela Encontro e organizada pela TBH Sports.



Serviço

27ª Corrida Encontro Delas



Local: Lagoa Seca – Belvedere, Belo Horizonte



Data: 25 de maio de 2025

Horário: das 7h às 12h (Largada às 8h)



Modalidades:



Corrida 5km



Corrida 10km



Caminhada 2km



Cronograma:



07h00 – Abertura da Arena



07h50 – Alongamento coletivo



08h00 – Largadas (5k, 10k e caminhada 2k)



09h00 – Aulão de dança



10h00 – Início dos sorteios



11h00 – Premiação



12h00 – Encerramento



Inscrições: a partir de R$130,00 (1º lote) pelo app TFSports ou pelo site: www.encontrodelas.com.br

Entrega dos Kits



Local: Loja Track & Field – Belvedere: Rua Modesto Araújo de Carvalho, 652 – Belo Horizonte



Datas e horários:



22/05 – das 9h às 20h



23/05 – das 9h às 20h



24/05 – das 9h às 15h



Premiação:



Todas as participantes que completarem o percurso receberão medalha.



Troféus ou medalhas especiais para as 3 primeiras colocadas gerais das provas de 5km e 10km.

