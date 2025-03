Dia da mulher: como cuidar da saúde cardíaca e prevenir doenças

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres, responsáveis por cerca de 8,5 milhões de óbitos por ano. No Brasil, o Ministério da Saúde alerta que mulheres entre 35 e 65 anos estão no grupo de maior risco.



O Dia da Mulher é uma oportunidade para reforçar a importância do autocuidado e da prevenção de doenças, incluindo as que afetam o coração. “Os problemas cardíacos sempre foram mais associados aos homens, mas as mulheres também precisam estar atentas”, diz o cardiologista Roberto Yano.



“Fatores de risco, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, podem ter impactos ainda mais severos nelas, principalmente depois da menopausa”, explica.

As mulheres precisam se preocupar?

As doenças se manifestam de formas diferentes nas mulheres, gerando, muitas vezes, diagnósticos tardios. Segundo Roberto, “O grande problema é que esses sintomas podem ser confundidos com outros problemas menos graves, como estresse ou ansiedade, atrasando a busca por ajuda médica. Esse atraso pode ser fatal. Por isso, são necessários exames periódicos”.

“Os fatores hormonais também têm um papel importante, o estrogênio tem um efeito protetor sobre o coração, mas sua redução na menopausa aumenta o risco de doenças cardiovasculares”, alerta o médico.

5 dicas para cuidar do coração

Para manter o coração saudável e prevenir doenças cardiovasculares, é fundamental adotar hábitos saudáveis no dia a dia. O cardiologista destaca cinco dicas importantes:

Alimentação equilibrada: Inclua frutas, verduras, legumes, proteínas magras e gorduras saudáveis na sua dieta e evite o excesso de sal, açúcar e ultraprocessados ;

Inclua frutas, verduras, legumes, proteínas magras e gorduras saudáveis na sua dieta e evite o excesso de sal, açúcar e ; Atividade física: exercícios aeróbicos fortalecem o coração e ajudam a controlar o peso;



exercícios aeróbicos fortalecem o coração e ajudam a controlar o peso; Controle do estresse: técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, reduzem a pressão arterial e protegem o coração;



técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, reduzem a pressão arterial e protegem o coração; Checape: consultas médicas regulares e exames preventivos ajudam a identificar fatores de risco precocemente;

consultas médicas regulares e exames preventivos ajudam a identificar fatores de risco precocemente; Evitar cigarro e álcool: o tabagismo e o consumo exagerado de bebidas alcoólicas aumentam bastante o risco de doenças cardiovasculares.

