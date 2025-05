A importância da vacinação no outono e inverno

O outono e inverno são épocas do ano onde as temperaturas estão mais amenas, os dias mais secos e a mudança na circulação de vírus fazem que aumentem os casos de gripes, bronquiolites, VSR, pneumonias e outras infecções que afetam o trato respiratório.

Crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os mais vulneráveis. Mas a boa notícia é que uma das maneiras mais eficazes de se proteger nessas épocas é por meio da vacinação.

A vacina é uma aliada que atua fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo complicações graves. A vacinação é uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população e fortalecer uma sociedade saudável e resistente. “Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação de agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde”, destaca Paulo Abrão, presidente da Sociedade Paulista de Infectologia.

A vacina contra a gripe, por exemplo, evita entre 60% e 70% dos casos graves e mortes. A trivalente, protege contra os vírus H1N1, H3N2 e tipo B. Ela é segura, eficaz e pode ser administrada junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Ela é contraindicada somente para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.

Resfriado, crises de asma, bronquite e sinusite são algumas das doenças respiratórias que se intensificam no outono. Os vírus, transmitidos por gotículas respiratórias, são os principais causadores.

Apesar do vírus influenza permanecer no ar durante todo o ano, o número de casos aumenta consideravelmente durante o outono e inverno. Assim como o número de internações e complicações pela doença nesse período - quando há uma circulação maior do vírus, pelo fato das pessoas ficarem mais em ambientes fechados e com baixa circulação de ar, o que favorece a circulação da doença.

A proteção contra doenças respiratórias no outono e inverno depende de vacinas que previnem infecções mais graves e reduzem a circulação dos agentes causadores.

Entre as vacinas mais recomendadas, estão: a vacina da gripe tetravalente, a contra o vírus sincicial respiratório e as vacinas pneumocócicas. Paulo Abrão complementa, “manter o calendário vacinal atualizado é extremamente importante, uma vez que ajuda a prevenir quadros respiratórios graves e riscos de infecções respiratórias, garantindo mais saúde e cuidado durante as estações mais frias do ano.”

