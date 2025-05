Anvisa volta a proibir venda de pasta de dente da Colgate

O creme dental da linha Total Clean Mint da Colgate voltou a ser interditado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). De acordo com o órgão de vigilância, todos os lotes disponíveis contém em sua formulação a substância fluoreto de estanho, que é um agente de cuidado bucal.

A vigência da interdição cautelar referente ao produto Colgate Total Clean Mint, determinada em 27 de março deste ano, foi retomada. A medida estava suspensa em razão de um recurso da empresa, porém a própria fabricante retirou o recurso, que tinha efeito suspensivo sobre a interdição. Assim, a interdição do produto continua em vigor.

A ação da Anvisa se baseia nos artigos 6º e 7º da Lei nº 6.360/1976, que permite a retirada imediata de qualquer produto considerado nocivo à saúde ou que não atenda aos requisitos legais. A legislação prevê, além disso, a exigência de alteração na fórmula ou nos rótulos, bulas e embalagens, sob risco de cancelamento do registro e apreensão do item.

Entenda a interdição







Em 27 de março, a Anvisa recomendou que o produto não deveria ser consumido ou comercializado até que a segurança fosse comprovada. “A agência recebeu relatos de eventos adversos que indicam que a presença na formulação da substância fluoreto de estanho, que tem conhecidos benefícios antimicrobianos e anticárie, pode estar associado a reações indesejáveis em alguns usuários”, alertou a Anvisa.

A agência também esclareceu aos pontos de venda que não existia determinação de recolhimento do produto, mas que ele deveria ficar separado e não ser exposto ao consumo ou uso. Entre as reações apresentadas, estão lesões bucais, sensações dolorosas, sensação de queimação/ardência, inflamação gengival, e edema labial. A Anvisa associou as reações à presença da substância fluoreto de estanho na composição da linha da Colgate Total Clean Mint.

A Colgate, por sua vez, publicou uma nota no Instagram da marca informando que “o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a ele”. A marca entrou com recursos e também afirmou que está à disposição para tratar os casos por meio do www.colgatepalmolive.com.br/contact-us.





"A nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil, para proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal. Nossos produtos e seus ingredientes passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo", afirmou a Colgate.

Liberação

Em 30 de março, após apresentação de recurso pela empresa, a Anvisa suspendeu a interdição, mas com alerta para possibilidade de ocorrência de reações indesejáveis ao uso de cremes dentais que contenham fluoreto de estanho na formulação. Com a suspensão da interdição, a venda está liberada. A Anvisa informou que a fiscalização seguirá os trâmites administrativos da agência.

A Anvisa orientou que consumidores e profissionais de saúde notifiquem as reações adversas às autoridades sanitárias pelo sistema e-Notivisa. “A recomendação é para que os consumidores observem sinais de irritação e interrompam o uso do produto nessa situação. Caso o desconforto seja persistente é importante procurar um profissional de saúde."

"A nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil, para proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal. Nossos produtos e seus ingredientes passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo", afirma a Colgate.

O Procon-SP também notificou a empresa para esclarecer sobre as providências que estão sendo adotadas. O órgão pediu para que a Colgate esclareça como o consumidor pode identificar os produtos interditados, quais os lotes envolvidos e quais as orientações prévias para os consumidores que tenham sido impactados ou que possuam produtos dos lotes interditados.

De acordo com o Procon, a Colgate deverá enviar as informações em 24 horas, com imagens e uma unidade (vazia) das embalagens do produto para análise dos especialistas, já que aspectos quanto à formulação e sua respectiva divulgação e publicidade deverão ser avaliados. Segundo a Anvisa, entre 1º de janeiro e 19 de março, oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca foram recebidos.

Posicionamento da Colgate:

"A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a ANVISA seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias. Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento https://www.colgatepalmolive.com.br/contact-us."