Anvisa suspende interdição da pasta de dentes

A Agência Nacional de Segurança Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira (28/3) que a interdição da pasta de dente Colgate Total Clean Mint foi suspensa após a empresa apresentar recurso na quinta (27/3).

Agora, o processo seguirá os trâmites administrativos da agência, que publicou um alerta sanitário para o produto após consumidores relatarem reações adversas relacionadas à presença da substância fluoreto de estanho.

"A recomendação do alerta é para que os consumidores observem sinais de irritação e interrompam o uso do produto nessa situação. Caso o desconforto seja persistente é importante procurar um profissional de saúde", disse.

Os profissionais de saúde devem monitorar sinais de alterações bucais, orientar os pacientes sobre possíveis reações adversas e recomendar alternativas, disse a agência.

Já os fabricantes devem garantir que a rotulagem contenha informações claras sobre possíveis reações adversas.

"O alerta sanitário é uma manifestação técnica que aborda sinais de riscos associados a algum produto sujeito à vigilância sanitária e servem como orientação aos consumidores e profissionais de saúde", afirma.

O fluoreto de estanho tem benefícios antimicrobianos e anticárie conhecidos, mas pode estar associado a reações indesejáveis em alguns usuários.

A interdição de forma cautelar ocorreu nesta quinta-feira (27) após consumidores relatarem que o produto estaria causando reações alérgicas como ardência, inchaço, vermelhidão e aftas na boca, na língua e na gengiva. A interdição é uma ação de fiscalização que tem o objetivo de reduzir o risco relacionado a exposição ao produto.

Colgate

A Colgate disse em nota que está trabalhando para colaborar com as autoridades e providenciando os esclarecimentos necessários.

"É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a ele. Entendemos e reconhecemos que esses casos podem ser um desconforto e nos colocamos à disposição para tratar cada um deles por meio do www.colgatepalmolive.com.br", disse.

Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União desta quinta, a ação foi adotada após um número significativo de "relatos de eventos adversos associados ao uso do produto". A agência afirmou que "o produto não deveria ser "consumido ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança".

A empresa recorreu da decisão no mesmo dia e disse, em nota, que a composição é segura e "amplamente usada em cremes dentais em todo o mundo".

Segundo a Anvisa, entre 1º de janeiro e 19 de março, foram recebidas oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca.

O consumidor pode relatar problemas com produtos no sistema de Cosmetovigilância da Anvisa, no site da agência.