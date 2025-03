A menopausa não precisa atrapalhar sua rotina, explica ginecologista

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Os debates sobre a menopausa são cada vez mais crescentes em congressos científicos e palestras voltadas para o público feminino em várias partes do país. A fase, natural na vida das mulheres, marca o fim definitivo dos ciclos menstruais e da capacidade reprodutiva. Geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos, mas pode variar para mais cedo ou mais tarde.

Para o ginecologista Walter Pace, titular da Academia Mineira de Medicina e presidente do PHD Pace Hospital, é cada vez mais visível que não existe uma normatização da menopausa. "As mulheres que têm um dia-a-dia dinâmico, com diferentes atividades, não querem sentir os sintomas, pois precisam de constante motivação no seu cotidiano para lidar com seus compromissos diversos.”

Diante disso muitas mulheres ficam deprimidas exatamente porque os sintomas da menopausa afetam suas rotinas, sendo necessário trabalhar o bem-estar mental e emocional. O especialista destaca algumas queixas, dentre elas:

Suores noturnos

Secura vaginal

Alterações de humor

Insônia

Redução da libido

Dores articulares e musculares

Alterações cognitivas. “Evidentemente, esses sintomas afetam significativamente a vida de muitas mulheres”, pontua Walter Pace.

Além dos sintomas físicos e emocionais, a menopausa também pode aumentar o risco de determinadas condições de saúde. A redução dos níveis de estrogênio está associada a um maior risco de osteoporose, doenças cardiovasculares e alterações no metabolismo lipídico. Por isso, é importante cuidar da saúde como um todo, durante este período e adotar medidas preventivas adequadas.

Reposição hormonal

Dentro desse contexto, é cada vez mais comum a busca pelo tratamento com reposição hormonal com o objetivo de eliminar todos esses transtornos causados pelos sintomas da menopausa. O ginecologista explica que o implante hormonal é uma via de administração de hormônios de forma subcutânea. Pelo fato da medicação não passar pelo fígado e pelo estômago, traz uma série de vantagens, principalmente, evita efeitos colaterais.

“O implante hormonal é inserido na pele através de um tubinho de 4cm a 5cm, contendo substâncias que caem na corrente sanguínea e, de maneira controlada, passam a regular a quantidade de hormônios no organismo feminino. É comum a utilização desses hormônios para bloquear a evolução e tratar desequilíbrios, assim como em casos de doenças hormonais.”

Os tratamentos são individualizados, com substâncias e doses específicas para cada paciente. “Esse é um aspecto muito importante que levamos em consideração, porque, evidentemente, cada caso é um caso diverso para cada paciente”, informa Walter, ao destacar que os tratamentos individualizados podem minimizar o surgimento de efeitos colaterais, que podem incluir sangramento uterino anormal, transtornos da pele e do couro cabeludo, irritabilidade, inchaço, entre outros.

Segundo o ginecologista, o hormônio em si não faz mal, mas, sim, o seu excesso ou a sua carência. “A partir de uma medicação ou esquema hormonal que seja equilibrado, esses efeitos colaterais tendem a reduzir. Os tratamentos hormonais, na maioria das vezes, têm como propósito tratar uma determinada carência, ou algumas vezes, tratar o excesso. O que de fato faz mal é o desequilíbrio.”