Naturopatas desmistificam sintomas da menopausa em curso

Fogachos, as famosas ondas de calor intenso, que podem ser acompanhados de sudorese, ganho de peso, insônia, irritabilidade e secura vaginal. Estes são alguns dos sintomas mais comuns da menopausa. Parte do climatério, período em que a mulher vai apresentando redução de alguns hormônios que culmina com o fim do ciclo menstrual, a menopausa vem acompanhada por desconfortos, medos e mitos. “A maior parte das pessoas desconhecem praticamente tudo o que diz respeito à fisiologia do climatério. Muitas mulheres, infelizmente, desconhecem a fisiologia do ciclo menstrual e entendem que a menopausa é um momento sempre desagradável que corresponde à supressão da menstruação. Isso é muito pouco diante da complexidade e beleza do universo feminino”, destaca o médico e naturopata Aureo Augusto.

O médico ministrará o curso "Menopausa – saiba o que esperar desta fase" ao lado da enfermeira Maria Helena Santana, que também segue o enfoque dos tratamentos naturais. Com vasto conhecimento sobre práticas integrativas e cuidados com a saúde da mulher, a dupla promete apresentar estratégias e terapias baseadas em plantas medicinais, alimentação natural, fitoterapia, hidroterapia e outras abordagens naturais que podem aliviar os sintomas da menopausa, sem depender exclusivamente de tratamentos convencionais. “O mero fato de ter um conhecimento mais aprofundado e livre dos hábitos de pensamento que norteiam a nossa sociedade pautada na dominação e no lucro, já pode nos fazer entender que é possível viver cada etapa desta nossa vida com mais saúde, bem-estar, incluído o período do climatério”, reitera Aureo Augusto.

O encontro remoto, que acontecerá 22 de março, vai abordar temas relevantes para a compreensão e empoderamento dessa fase tão fascinante do universo feminino. O minicurso trata uma visão antropológica dos problemas que afligem as mulheres. Inclui-se, entre os conteúdos, ciclo menstrual, climatério e menopausa, como cuidar dos sintomas indesejáveis, o papel da alimentação para a saúde, a polêmica reposição hormonal (é sempre necessário fazer?), como conversar com os filhos sobre menopausa, a importância da rede de apoio e dicas de como aumentar a vitalidade nesta fase. “É preciso parar de olhar para a menopausa como doença. E isso passa por um entendimento melhor do que significa os processos naturais de vida, que obviamente inclui nascimento, desenvolvimento, maturidade, envelhecimento e morte”, contextualiza.

O minicurso será on-line na plataforma Zoom e a gravação poderá ser acessada durante 60 dias pelos participantes. “A menopausa é um momento de transição para a mulher, mas não precisa ser um período de sofrimento. A medicina natural oferece inúmeras alternativas para melhorar a qualidade de vida nesta fase e, no curso, vamos compartilhar soluções de forma simples e acessível para todos", promete Maria Helena, destacando que haverá espaço para interação esclarecimentos de dúvidas sobre o tema.

O curso é dedicado às mulheres e recomendado para profissionais de saúde que desejam integrar uma abordagem mais natural no cuidado ao próximo. Como forma de estimular que parceiros das mulheres nesta fase da vida também se informem e entendam melhor as mudanças que afetam todo o sistema familiar, a dupla planejou para desconto na segunda inscrição para casais. “Quem ama uma mulher que está passando por essa fase deve procurar adquirir conhecimentos sobre este assunto tão importante, para melhor entender o momento vivido por sua família, pois não se trata de tema que interessa apenas a mulher”, diz o médico.

Informações sobre o curso:

Menopausa – saiba o que esperar desta fase

Data: 22 de março de 2025

Formato: Online (plataforma Zoom)

Inscrições: Link para inscrição

Mais informações: WhatsApp (75) 99848 - 4520 (Maria Helena)

