Reação ao creme dental em criança de BH reforça alerta da Anvisa

Filho de Gabriella Magalhães, advogada de 45 anos, Francisco, de 11, foi uma das pessoas que teve reação ao utilizar o creme dental Colgate Total Clean Mint. O produto tem sido alvo de discussões. Em 27 de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de todos os lotes do creme dental devido às ocorrências de efeitos indesejáveis, como lesões orais, irritações na gengiva e sensação de dormência. No entanto, após a empresa recorrer, a agência voltou atrás e suspendeu a interdição, mas segue alertando sobre a possibilidade de reações ao produto.

A belo-horizontina Gabriella conta que já na quinta-feira passada (27/3) o filho estava se queixando de aftas na boca, mas a princípio não identificou anormalidades. Com o passar dos dias, a advogada diz que foi examinar a boca de Francisco e se assustou com o tamanho das aftas. Os lábios da criança também apresentavam machucados. “Ele está sem ir à aula desde segunda-feira, a afta não está deixando ele comer e dormir, a boca está toda ferida”, relata.

Na segunda (31/3), ela levou o filho à pediatra, e no dia seguinte levou à dentista, que perguntou sobre qual pasta a família estava usando. Quando Gabriella identificou o produto, a dentista informou que o creme dental Colgate Total Clean Mint estava causando reações seríssimas, e que era preciso interromper o uso imediatamente.

A advogada conta que ela, o marido e os outros três filhos também usaram a pasta, mas só Francisco e Antônio, de 9, tiveram reações. O caso do irmão mais novo foi mais brando. Gabriella acredita que as embalagens das pastas de dente da marca são muito parecidas e variadas, além de não deixarem explícito que mudaram a fórmula de um dos produtos. A linha da Colgate Total Clean Mint substituiu a linha Total 12.

Interdição do produto

Em 27 de março, a Anvisa recomendou que o produto não deveria ser consumido ou comercializado até que a segurança fosse comprovada. “A agência recebeu relatos de eventos adversos que indicam que a presença na formulação da substância fluoreto de estanho, que tem conhecidos benefícios antimicrobianos e anticárie, pode estar associado a reações indesejáveis em alguns usuários”, alertou a Anvisa.

A agência também esclareceu aos pontos de venda que não existia determinação de recolhimento do produto, mas que ele deveria ficar separado e não ser exposto ao consumo ou uso. Entre as reações apresentadas, estão lesões bucais, sensações dolorosas, sensação de queimação/ardência, inflamação gengival, e edema labial. A Anvisa associou as reações à presença da substância fluoreto de estanho na composição da linha da Colgate Total Clean Mint.

A Colgate, por sua vez, publicou uma nota no Instagram da marca informando que “o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a ele”. A marca entrou com recursos e também afirmou que está à disposição para tratar os casos por meio do www.colgatepalmolive.com.br/contact-us.

"A nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil, para proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal. Nossos produtos e seus ingredientes passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo", afirmou a Colgate.

Liberação

Em 30 de março, após apresentação de recurso pela empresa, a Anvisa suspendeu a interdição, mas com alerta para possibilidade de ocorrência de reações indesejáveis ao uso de cremes dentais que contenham fluoreto de estanho na formulação. Com a suspensão da interdição, a venda está liberada. A Anvisa informou que a fiscalização seguirá os trâmites administrativos da agência.

A Anvisa orientou que consumidores e profissionais de saúde notifiquem as reações adversas às autoridades sanitárias pelo sistema e-Notivisa. “A recomendação é para que os consumidores observem sinais de irritação e interrompam o uso do produto nessa situação. Caso o desconforto seja persistente é importante procurar um profissional de saúde."

Anvisa também determinou que os fabricantes devem garantir que os rótulos contenham informações claras sobre possíveis reações adversas e instruções adequadas de uso.

Responsável pela alergia

Cirurgião-dentista e doutor em patologia bucal, Martinho Campolina Rebello Horta avalia que ainda é precipitado apontar qual seria o componente responsável pela alergia de contato causada pelo Colgate Total Clean Mint. Ele aponta que cremes dentais geralmente têm mais de 20 constituintes diferentes, incluindo abrasivos, flúor, umectantes, agentes aromatizantes, adoçantes, agentes espessantes, detergentes, materiais corantes e água.

“Os eventos atuais de possível alergia de contato ao creme dental devem ser cuidadosamente avaliados, usando as melhores evidências científicas disponíveis. A investigação de uma provável substância alergênica deve considerar que os cremes dentais são formulações complexas com diversos constituintes diferentes”, afirma ele, que também é docente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Para o cirurgião-dentista, toda discussão acerca de cremes dentais deve ser realizada com muito cuidado, uma vez que eles são “veículos de agentes terapêuticos que melhoram a saúde bucal individual e coletiva.” (Com Folhapress e Agência Brasil)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck