No Brasil, 41% das crianças com cárie não têm tratamento

O número de crianças com um ou mais dentes com cárie sem o tratamento adequado no Brasil corresponde a 41,18%, de acordo com dados da pesquisa nacional de saúde bucal SB Brasil 2020/2023. O estudo entrevistou, entre outras populações, 7,1 mil crianças de cinco anos.

O levantamento também mostrou que, em cinco estados brasileiros, o percentual de crianças que nunca utilizaram serviços odontológicos supera 50%. O Rio de Janeiro tem o índice mais alto, 56,18%, em seguida está Alagoas, com 53,48%. O estado da Paraíba registrou 50,44%, Roraima 50,27% e o Acre, 50,18%.

A odontopediatra Dra. Juliana Patente explica que o acompanhamento odontopediátrico permite que a criança desenvolva hábitos saudáveis desde cedo, prevenindo doenças e garantindo um crescimento adequado da arcada dentária.

“Infelizmente muitos pais ainda não têm consciência da importância da prevenção. A falta de acompanhamento odontológico desde cedo pode levar a sérios problemas de saúde bucal, como cáries, doenças gengivais e alterações na mordida que podem resultar em tratamentos mais invasivos no futuro”, orienta Patente.

A especialista em odontopediatria afirma que o acompanhamento odontológico evita diversos problemas para além dos dentários. “Além de evitar problemas como cáries, doenças periodontais e má oclusões (alinhamento incorreto dos dentes), a ortodontia preventiva e interceptativa pode corrigir pequenos desalinhamentos antes que se tornem mais complexos e até mesmo problemas fonoaudiológicos relacionados à mastigação e à fala”.

A pesquisa SB Brasil indicou, ainda, que 37,32% das crianças no Brasil têm necessidade de tratamento odontológico. Dessas, 24,88% precisam de tratamento preventivo ou de rotina. “A criação de um vínculo positivo com o dentista reduz o medo e a ansiedade em relação ao tratamento odontológico”, ressalta a especialista.

Patente reforça que os pais têm um papel essencial no entendimento dos pequenos sobre a importância da visita regular ao dentista. “Manter uma abordagem positiva sobre a ida ao dentista, evitar usar consultas como ‘ameaça’ e procurar clínicas que ofereçam um ambiente lúdico e acolhedor são estratégias importantes. A sedação consciente também pode ser uma alternativa para proporcionar mais conforto e segurança durante os procedimentos”.

Ações conjuntas no apoio ao acompanhamento odontológico

Outro dado revelado pela SB Brasil 2020/2023 foi que 53,17% das crianças entrevistadas não possuem cárie. O percentual representa um aumento de 14% no índice de crianças livres de cáries no Brasil, em relação ao resultado da última pesquisa, feita em 2010, quando o percentual de crianças sem a doença era de 46,6%.

De acordo com a Dra. Juliana Patente, as ações conjuntas de pais, responsáveis, escola e poder público são fundamentais para manter e melhorar o avanço do entendimento sobre a importância do acompanhamento odontológico.

“Programas educacionais em escolas, políticas de saúde pública e a participação ativa dos pais na higiene bucal dos filhos fazem toda a diferença. Quando criamos um ambiente onde a saúde bucal é valorizada, conseguimos consolidar hábitos saudáveis que vão perdurar por toda a vida”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://clinica.tiajuodontopediatra.com.br/