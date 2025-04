Unhas que engrossam, mudam de cor, esfarelam nas pontas ou apresentam manchas amareladas nem sempre são só um problema estético. Muitas vezes, esses sinais indicam o início de uma micose de unha, uma infecção causada por fungos que se instalam e se desenvolvem na queratina das unhas dos pés ou das mãos.

Apesar de ser comum, esse tipo de micose costuma evoluir lentamente e, quando não tratada corretamente, pode causar desconforto, deformidades permanentes e até risco de infecção secundária. Porém, existem tratamentos eficazes tanto com medicamentos quanto com alternativas caseiras. O segredo é agir cedo e com constância.

O que é a micose de unha?

A micose de unha, também chamada de onicomicose, é uma infecção provocada por fungos que se alojam sob ou sobre a unha, geralmente em ambientes quentes e úmidos, como calçados fechados e piscinas públicas.

Ela afeta mais comumente as unhas dos pés, mas pode atingir as das mãos também, principalmente em pessoas com sistema imunológico mais sensível ou que mantêm as mãos frequentemente úmidas.

Sinais mais comuns da micose de unha

Identificar os primeiros sinais ajuda a evitar que o problema se espalhe ou se agrave. Fique atento aos seguintes sintomas:

unha amarelada, esverdeada ou acastanhada;



espessamento e deformidade da unha;



fragilidade ou esfarelamento nas bordas;



mau cheiro;



descolamento da unha do leito ungueal;

dor ao calçar sapatos (em casos mais avançados).

Quais são os tipos de micose de unha?

A micose pode se apresentar de formas diferentes, dependendo da localização e profundidade da infecção:

Subungueal distal-lateral: mais comum, atinge a ponta e bordas da unha;



mais comum, atinge a ponta e bordas da unha; Branca superficial: mais rara, aparece como manchas brancas que se espalham;



mais rara, aparece como manchas brancas que se espalham; Proximal subungueal: mais comum em pessoas imunossuprimidas, começa pela base da unha;



mais comum em pessoas imunossuprimidas, começa pela base da unha; Total distrófica: estágio avançado, com destruição quase completa da unha.

O que pode causar micose de unha?

A infecção é geralmente causada por fungos dermatófitos, mas também pode ser provocada por leveduras (como a Candida) ou bolores. Os principais fatores de risco são:

usar calçados fechados por longos períodos;



andar descalço em locais úmidos públicos;



compartilhar alicates, lixas ou cortadores de unha;

suor excessivo nos pés (hiperidrose);



lesões na unha;



diabetes ou doenças que afetam a circulação;

imunidade baixa.

Muita gente ignora os primeiros sinais, mas a micose de unha pode avançar, causar dor e até deformação

Quem tem mais chance de desenvolver o problema?

A micose de unha pode acontecer com qualquer pessoa, porém há certos grupos que são mais vulneráveis, como:

pessoas com diabetes ou má circulação;



idosos, por apresentarem crescimento mais lento das unhas;



atletas ou quem pratica esportes regularmente;



pessoas que usam sapatos apertados ou abafados com frequência;

profissionais que lidam com água ou produtos químicos (lavadores, manicures).

Tratamentos e remédio para micose de unha

O tratamento pode ser tópico, oral ou combinado, dependendo da gravidade e da resposta de cada organismo.

Remédios tópicos (pomadas ou esmaltes antifúngicos): indicado para casos mais leves, são aplicados diretamente sobre a unha afetada. É importante lixar a unha antes de aplicar, para que o medicamento penetre melhor;



indicado para casos mais leves, são aplicados diretamente sobre a unha afetada. É importante lixar a unha antes de aplicar, para que o medicamento penetre melhor; Remédios orais (comprimidos antifúngicos): utilizados em infecções mais resistentes ou quando várias unhas estão comprometidas. Mas atenção, esses remédios xigem prescrição médica e acompanhamento com exames, pois podem afetar o fígado;



utilizados em infecções mais resistentes ou quando várias unhas estão comprometidas. Mas atenção, esses remédios xigem prescrição médica e acompanhamento com exames, pois podem afetar o fígado; Tratamento combinado: em alguns casos, o médico pode prescrever uso de esmalte antifúngico associado ao comprimido oral, aumentando a eficácia.

Tratamentos caseiros

Existem receitas populares que podem auxiliar no controle da micose, mas devem ser utilizadas como complemento ao tratamento médico, nunca como substituição.

Vinagre de maçã: imersão dos pés em água morna com vinagre ajuda a inibir o crescimento de fungos;



imersão dos pés em água morna com vinagre ajuda a inibir o crescimento de fungos; Óleo essencial de melaleuca (tea tree): possui ação antifúngica, mas deve ser diluído antes do uso;

possui ação antifúngica, mas deve ser diluído antes do uso; Bicarbonato de sódio: pode ser usado como esfoliante natural para ajudar na limpeza da unha.

Atente-se pois o ideal é sempre conversar com um dermatologista antes de iniciar qualquer método alternativo.

Como prevenir a micose de unha?

Para que sua unha permaneça saudável é importante seguir essas orientações:

mantenha os pés secos e arejados;



prefira meias de algodão e troque-as diariamente;



evite andar descalço em vestiários, piscinas e academias;



não compartilhe objetos de manicure;



higienize e esterilize os utensílios com frequência;



seque bem os pés, inclusive entre os dedos;

dê preferência a calçados ventilados.

Quando procurar um dermatologista?

Se notar qualquer alteração persistente na cor, espessura ou formato da unha, o ideal é procurar orientação médica. Quanto mais cedo o tratamento começar, maiores são as chances de recuperação total e rápida.