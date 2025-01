Inteligência artificial está tornando fertilização in vitro mais eficiente

A inteligência artificial (IA) vem transformando diversos setores, e a medicina reprodutiva definitivamente não é uma exceção. No âmbito da fertilização in vitro (FIV), essa tecnologia tem se revelado uma grande aliada, contribuindo para a padronização e automação de processos importantes, como a avaliação de embriões.





Cristiane Coelho, médica ginecologista e especialista em reprodução assistida, explica como a IA está tornando o processo de FIV mais eficiente e preciso. "A tecnologia permite uma análise mais objetiva dos embriões, reduzindo a variabilidade entre os operadores e aumentando a precisão nas escolhas dos melhores embriões para a transferência. Isso significa melhores taxas de sucesso para os pacientes que buscam essa forma de tratamento", destaca.

Os sistemas de IA são capazes de analisar dados de embriões em tempo real, utilizando algoritmos baseados em aprendizado de máquina para identificar características que podem indicar a saúde e viabilidade do embrião. Essa abordagem inovadora não apenas aprimora a avaliação técnica, mas também reduz o fator subjetivo que muitas vezes pode influenciar as decisões dos embriologistas.



Cristiane ressalta que essa automatização não substitui o trabalho humano, mas sim o complementa. "Profissionais de saúde reprodutiva podem se concentrar em tarefas mais estratégicas e de interação com os pacientes, enquanto a IA cuida de análises detalhadas e repetitivas", complementa.



Segundo a Revista Época Negócios, a utilização da IA na FIV também pode facilitar a comunicação com os pacientes, oferecendo dados claros sobre o processo e as chances de sucesso, algo que pode ajudar na tomada de decisões. Além disso, essa tecnologia tem o potencial de aumentar a acessibilidade e eficiência dos tratamentos de fertilização, beneficiando mais pessoas que enfrentam dificuldades para engravidar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Com a evolução contínua da tecnologia, a médica acredita que está apenas começando a ver os impactos que a IA pode ter na medicina reprodutiva. "Estamos entrando em uma nova era, onde a combinação de inovação, tecnológica e expertise médica promete transformar a forma como cuidamos da fertilidade", conclui. ( Com Agência Dino)