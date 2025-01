A endometriose é uma doença em que o endométrio, o tecido que reveste o interior do útero, vai para fora da cavidade uterina, ou seja, atinge outros órgãos da pelve, como ovários, bexiga ou trompas, e causa reações inflamatórias. Ela pode se manifestar de diversas formas no corpo da mulher e uma delas, bastante frequente, é o inchaço abdominal, conhecido como ‘endobarriga’ ou barriga de endometriose.





Segundo o ginecologista e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE), Marcos Tcherniakovsky, esse é um dos sinais gastrointestinais mais comuns e ainda pouco estudado, mas que incomoda e impacta na saúde e bem-estar de quem sofre com a doença. “Muitas pacientes relatam esse sintoma junto com retenção de líquidos e é preciso desmistificar que isso não acontece somente com quem tem endometriose intestinal - ele acomete a maioria dos casos da doença”, explica o médico.





Por que o inchaço acontece?





Marcos explica que o inchaço pode ocorrer durante o ciclo menstrual ou aleatoriamente durante outros dias do mês. E, sobre sintomas gástricos como dor abdominal, prisão de ventre, inchaço e urgência de defecar, eles são significativamente mais comuns nas portadoras de endometriose quando comparadas com as mulheres que não têm a doença. O ambiente inflamatório causado pela endometriose contribui também para esta sensação de inchaço.





Verão e a piora do quadro





É no verão que os sintomas podem se agravar, já que as altas temperaturas fazem com que os vasos sanguíneos se dilatem, causando inchaço, dor e até sensação de ganho de peso. “Todas as pessoas estão sujeitas a esse edema periférico nessa época do ano e, para quem já sofre com o inchaço, até causado pelo uso constante da pílula anticoncepcional, por exemplo, utilizada muitas vezes no tratamento da endometriose, a queixa é maior”, alerta o médico.





Como amenizar os sintomas?





A dica do médico é investir em exercícios físicos de três a quatro vezes na semana, durante 30 a 40 minutos, que são boas opções para ajudar a diminuir o limiar estrogênico, a retenção de líquidos e ainda garantir a melhora da imunidade.





Os cuidados com a alimentação também são essenciais nesse período do ano, como a diminuição do sal e açúcar, do consumo de gordura em excesso e industrializados, além de manter uma boa hidratação. ”E o mais importante: siga as orientações e tratamento do seu médico para o melhor tratamento da endometriose para adquirir mais bem-estar e qualidade de vida", reforça o ginecologista.