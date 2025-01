A Bozzano e a NY.Looks, marcas pertencentes ao grupo Coty no Brasil, anunciaram o recall de oito tipos de gel fixador para cabelo. A decisão foi tomada após testes laboratoriais identificarem a presença da bactéria pseudomonas aeruginosa em níveis superiores aos permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





A campanha de recolhimento envolve apenas produtos com prazo de validade entre setembro de 2024 e agosto de 2027. Os seguintes produtos estão incluídos no recall:







Bozzano

Gel Fixador Condicionante

Média Fixação (Fator 2/300g)

Forte Fixação (Fator 3/300g)

Mega Forte Fixação (Fator 4/300g e Fator 4/150g)

NY.Looks

Gel Fixador Condicionante

Fixação Média (Fator 1/240g)

Fixação Forte (Fator 2/240g)

Fixação Extra Forte (Fator 3/240g)

Fixação Mega Forte (Fator 4/240g)







Pseudomonas aeruginosa





A pseudomonas aeruginosa é uma bactéria Gram-negativa (formada por uma cápsula protetora que a faz ser mais resistente a antibióticos e ao sistema imunológico) presente no solo, na água e em ambientes úmidos, como pias, banheiras e piscinas com cloro inadequado, e soluções antissépticas vencidas ou inativadas. Embora possa ser encontrada no ar e na pele de pessoas saudáveis, ela representa maior risco para indivíduos com o sistema imunológico enfraquecido.





Segundo o Manual MSD, a bactéria pode causar infecções leves, como otites e foliculites, ou doenças graves, afetando pulmões, corrente sanguínea e válvulas do coração. As infecções são mais comuns em pessoas hospitalizadas, com doenças crônicas (como diabetes e fibrose cística) ou que utilizam dispositivos médicos, como cateteres e ventiladores mecânicos.





As infecções por pseudomonas aeruginosa são tratadas com antibióticos, podendo ser administrados de forma tópica para infecções superficiais ou intravenosa nos casos mais severos.







O que fazer se você tiver um dos produtos?





A Coty orienta os consumidores a cessarem imediatamente o uso dos produtos e entrarem em contato com a empresa para participar da campanha de recall. O grupo se responsabiliza pelo reembolso ou pela substituição dos itens afetados.





Canais de atendimento:





Telefone: 0800 000 1793 (segunda a sexta, das 9h às 17h, ligação gratuita)

Canal digital: disponível 24 horas (saiba mais aqui)

A empresa reforça que nenhum outro produto da marca foi afetado e pode continuar sendo utilizado normalmente.





