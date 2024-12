Maior serviço de Oftalmologia de Minas Gerais para o Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Evangélico de Belo Horizonte (HE) vai promover, neste sábado (7/12), um mutirão de atendimento para colaboradores da unidade de Oftalmologia e seus familiares. Além da previsão de 300 consultas, aqueles que tiverem indicação para o uso de lentes corretivas receberão óculos gratuitamente.





A iniciativa é resultado de uma parceria com a OneSight EssilorLuxottica Foundation, que também dá suporte à instituição filantrópica para o Programa Miguilim, do governo do Estado. Apenas neste ano, mais de 1 mil estudantes da rede pública de ensino tiveram acesso a lentes corretivas.



“Nossa missão de cuidar da saúde oftalmológica da população mineira nos convida a olhar para o nosso público interno, para as condições dos nossos colaboradores e seus familiares. Por meio da parceria com a Essilor, poderemos oferecer 150 óculos para aqueles que, direta ou indiretamente, nos auxiliam diariamente nessa importante tarefa”, ressalta o diretor da unidade e médico oftalmologista, João Medeiros. A unidade funciona de segunda a sábado em três turnos.

“Acreditamos que a saúde ocular é um direito de todos. Com essas iniciativas, buscamos mais do que doar óculos e consultas oftalmológicas. Estamos promovendo a conscientização sobre a importância da visão na qualidade de vida. Cada par de óculos doado é uma nova oportunidade para que as pessoas vejam o mundo com clareza e vivam plenamente” diz a head da OneSight EssilorLuxottica Foundation Brasil, Diana Paes.





Serviço



Data: 07 de dezembro de 2024

Horário: 8h30 às 10h30

Local: Clínica Oftalmológica do Hospital Evangélico de Belo Horizonte

Endereço: Edifício Bic, Rua Alfenas, 33 - Cruzeiro, Belo Horizonte



Hospital Evangélico



Instituição fundada há 78 anos, inicialmente como ambulatório, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte engloba, além da Unidade Serra, mais 9 unidades de atendimento médico e de saúde em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Em 2023, realizou mais de 1,3 milhão de procedimentos médicos pelo SUS, convênios e particulares, é referência em atendimentos de Nefrologia e para o SUS no Estado e é o maior prestador de serviço de Oftalmologia do SUS, no país. Atualmente, a rede tem mais de 2,6 mil colaboradores.