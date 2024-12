Ao entender os mecanismos por trás do cansaço pós-refeição, é possível ajustar hábitos e aproveitar as refeições sem perder a energia para o restante do dia

Quem nunca sentiu aquela sensação de cansaço ou vontade de cochilar logo após uma refeição? Esse fenômeno, bastante comum, está relacionado a processos fisiológicos do corpo humano e aos hábitos alimentares, conforme explica o nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo, Daniel Magnoni. Embora a sonolência depois de comer não seja, em geral, motivo de preocupação, pode indicar a necessidade de ajustes na alimentação ou na rotina.





A fisiologia da digestão





Com a alimentação, o corpo desvia uma grande parte do fluxo sanguíneo para o sistema digestivo, com o objetivo de processar os alimentos ingeridos. Esse aumento da circulação sanguínea na região abdominal pode levar a uma leve redução no fornecimento de sangue para o cérebro, contribuindo para a sensação de cansaço.





Além disso, o consumo de alimentos ricos em triptofano — aminoácido presente em proteínas como frango, peixe, queijo e ovos — estimula a produção de serotonina, um neurotransmissor associado ao relaxamento e ao sono. “A produção de serotonina pode deixar o corpo mais predisposto a descansar, especialmente quando combinada com refeições volumosas”, explica Daniel.





Hábitos alimentares: vilões ou aliados





A composição e o tamanho das refeições desempenham um papel crucial no cansaço pós-refeição. Refeições grandes e ricas em gorduras, como frituras e pratos com queijos cremosos, demandam mais tempo e esforço do sistema digestivo, o que pode intensificar a sonolência.





“Alimentos gordurosos são mais difíceis de digerir porque suas moléculas são maiores e exigem mais trabalho enzimático”, afirma o nutrólogo. Por outro lado, refeições ricas em carboidratos simples, como pães brancos, doces ou alimentos processados, podem causar picos de glicose no sangue seguidos de quedas rápidas, gerando cansaço.





“Comer em excesso, independentemente do tipo de alimento, também sobrecarrega o corpo. Uma estratégia simples é reduzir o tamanho das porções e mastigar lentamente, permitindo que o corpo registre a saciedade antes que você coma mais do que precisa”, aconselha Daniel.





O papel do álcool





O consumo de bebidas alcoólicas durante as refeições também pode agravar o quadro de cansaço. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, o que significa que ele desacelera as funções do corpo, incluindo a atividade cerebral. Para quem sente muito sono após o almoço, evitar bebidas alcoólicas pode ser um passo importante.





“Mesmo uma taça de vinho ou uma cerveja pode contribuir para a sonolência, especialmente se combinada com refeições pesadas. O ideal é reservar o álcool para ocasiões específicas e priorizar uma hidratação adequada durante as refeições”, recomenda o especialista.





Quando se preocupar?





Embora a sonolência após comer seja comum, Daniel alerta que o cansaço excessivo ou frequente pode estar relacionado a condições de saúde, como intolerâncias alimentares, apneia do sono ou problemas metabólicos. “Se o cansaço for extremo e persistente, é importante procurar um médico para investigar possíveis causas subjacentes”, orienta.





Como evitar o cansaço pós-refeição?





Adotar pequenas mudanças na rotina pode ajudar a reduzir a sensação de sonolência após comer:





- Faça refeições balanceadas: combine proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos em porções moderadas

- Evite alimentos ultraprocessados: priorize alimentos in natura ou minimamente processados, que promovem uma liberação mais gradual de energia



- Modere no álcool: prefira sucos naturais, água ou chás durante as refeições



- Mastigue devagar: isso facilita a digestão e evita o consumo excessivo de comida



- Mexa-se após a refeição: uma caminhada leve pode ajudar a combater o cansaço e estimular a digestão







- Mantenha-se hidratado: beber água ao longo do dia, inclusive entre as refeições, ajuda a otimizar o metabolismo e melhora a circulação sanguínea







Ao entender os mecanismos por trás do cansaço pós-refeição, é possível ajustar hábitos e aproveitar as refeições sem perder a energia para o restante do dia. “Comer é um momento de prazer, e pequenos cuidados podem fazer toda a diferença na qualidade de vida”, reforça Daniel.



