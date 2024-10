No próximo dia 24 de outubro, acontece a 2ª edição do Feluma Summit, das 7h30 às 20h, no Teatro Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma). O evento conecta pessoas de interesse dos setores da saúde e da inovação com o objetivo de fomentar e desenvolver o ecossistema de negócios em Minas Gerais.

O painel de abertura contará com autoridades políticas e executivas, como o governador do Estado, Romeu Zema; Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais; Bruno Araújo, secretário-executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais; e Gustavo Garcia, diretor de Gestão e Novos Negócios da Invest Minas.





Para o superintendente de Inovação e Tecnologia da Feluma, o ortopedista e professor Roberto Zambelli, o evento proporciona uma oportunidade para gestores, acadêmicos e empreendedores agregarem mais conteúdo aos seus projetos participando de rodas de conversa e dos painéis.

“No Feluma Summit, trazemos algumas dores do mercado de saúde para que sejam discutidas por especialistas com o intuito de gerar novas ideias. O evento também promove a exposição de produtos já consolidados em outros mercados para construir oportunidades de uso e solucionar problemas no setor da saúde. Isso gera um maior volume de negócios e ajuda Minas Gerais a, cada vez mais, ter um papel de destaque no cenário das healthtechs no Brasil”, afirma.



Nesta edição, o Feluma Summit terá seis painéis com diversos temas, entre eles “Inteligência Artificial Generativa e o Acesso da População à Saúde”, com o radiologista Gustavo Meirelles; “Navegação em Linhas de Cuidado”, com o ex-secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde e consultor de gestão da Feluma, Helvécio Miranda Magalhães Júnior; e “Telemonitoramento Ambulatorial”, com o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges.

A agência de promoção de investimentos do governo estadual, a Invest Minas, traz o painel “Projeto Bhiopólis - Distrito de Inovação”, com o diretor da Invest BH, Cássio Coutinho Ferreira.







Hackfest Ciências Médicas



Continuando o caráter inovador do Feluma Summit, acadêmicos das áreas de saúde, engenharia, tecnologia e negócios foram convidados para o Hackfest Ciências Médicas, que terá 24 horas de atividades. O desafio acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, na SKEMA Business School Brasil (Avenida do Contorno, 5456 - Savassi).



O objetivo do Hackfest é criar soluções para desafios reais do Ambulatório Ciências Médicas de Minas Gerais (ACM-MG), local que integra a rede assistencial própria da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), com atendimento 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

SERVIÇO

2ª edição da Feluma Summit

Data: 24 de outubro

Horário: das 7h30 às 20h

Onde: Teatro Fundação Educacional Lucas Machado, Alameda Ezequiel Dias, nº 275, no Centro de Belo Horizonte

Mais informações: https://www.felumasummit.com.br/