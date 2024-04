O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, comparou a gestão do Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro com a atual, da ministra Nísia Trindade, em entrevista ao EM Minas, na TV Alterosa, nesse sábado (30/3).

Baccheretti disse que conviveu mais com o ministro Marcelo Queiroga do que seu antecessor, o general Eduardo Pazuello.

“Um ponto que vejo de muita mudança importante é que eu, até como presidente do Conselho Nacional dos secretários de saúde, é que nós temos a Comissão Interjeições Tripartite. A governança do SUS é muito boa, a gente pactua políticas e somos protagonistas da pactuação. Quando tem recurso federal é uma política, não sai da cabeça apenas do ministério. Tem os estados e municípios discutindo e pactuando aquele recurso federal. E isso ficou mais forte agora. Acho que é um benefício que estamos vendo e estamos sendo melhor escutados agora com o ministério”, afirmou.

“Não adianta o ministério achar que vai resolver os problemas de estados e municípios pensando lá em Brasília. E não adianta eu achar, como secretário, que vou resolver os municípios, pensando aqui do meu gabinete. É muito importante darmos mais autonomia e ouvir mais quem está mais perto do paciente. Vejo uma mudança importante em relação a isso. Mas temos momentos positivos e negativos de todas as gestões, porém, este ponto me chama a atenção”, completou.

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Baccheretti falou sobre a epidemia de dengue que atinge o estado, vacinação, COVID e estratégias adotadas para conter essas doenças.

