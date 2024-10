O inhame é rico em combinações de fibras, proteínas, vitamina C e vitaminas do complexo B

Com sua rica combinação de fibras, proteínas, vitamina C e vitaminas do complexo B, o inhame ocupa um lugar de destaque na alimentação voltada para o fortalecimento da imunidade e saúde do organismo. As informações a seguir detalham suas principais vantagens nutricionais e como incorporar esse alimento versátil em uma dieta equilibrada.

Quais são os benefícios?

O inhame é um alimento que contribui significativamente para diversas funções do organismo. Devido ao seu conteúdo em vitamina C, o tubérculo ajuda na redução das infecções comuns, como gripes e resfriados, e auxilia na melhor absorção de ferro. Esta vitamina, juntamente com outros nutrientes presentes no inhame, promove melhorias nas funções respiratórias, circulação sanguínea e controle da frequência cardíaca.

A nutricionista especializada em fitoterapia, Angela Xavier, ressalta a capacidade do inhame de contribuir para a saúde imunológica. Além disso, a nutricionista Hellen Suleman destaca que é uma excelente fonte de energia e promove o ganho de massa muscular devido à presença de carboidratos.

A seguir, estão alguns dos principais benefícios associados ao consumo regular de inhame:

Combate à prisão de ventre: o alto teor de fibras contribui para o bom funcionamento do intestino.

o alto teor de fibras contribui para o bom funcionamento do intestino. Controle do açúcar no sangue: as fibras ajudam a estabilizar os níveis de glicose, beneficiando pessoas com diabetes.

as fibras ajudam a estabilizar os níveis de glicose, beneficiando pessoas com diabetes. Diminuir sintomas da menopausa e TPM: a diosgenina presente no inhame auxilia no equilíbrio hormonal feminino.

a diosgenina presente no inhame auxilia no equilíbrio hormonal feminino. Controle do colesterol e pressão arterial: as fibras desempenham um papel importante na regulação do colesterol e pressão.

as fibras desempenham um papel importante na regulação do colesterol e pressão. Prevenção de doenças cardiovasculares: o consumo regular de inhame pode ajudar a manter a saúde do coração, prevenindo problemas cardíacos

Como preparar sucos com inhame?

O inhame é um ingrediente versátil que pode ser utilizado em diversas formas na culinária, com os sucos sendo uma opção prática e nutritiva. Graças ao seu sabor neutro, ele se harmoniza bem com uma variedade de frutas cítricas e tropicais, conferindo uma textura cremosa à bebida.

Entre as várias receitas possíveis, o suco de inhame com laranja é bastante apreciado e fácil de preparar. Além de sua refrescância, este suco é um reforço para o sistema imunológico. Abaixo está uma receita prática para aproveitar todos esses benefícios:

Separe um, inhame pequeno, duas laranjas e 300 ml de água gelada. Adoçante é opcional

Descasque o inhame e corte-o em pedaços pequenos. Se preferir usar o tubérculo cru, corte em fatias finas e deixe de molho na geladeira durante a noite em água

Outra opção é cozinhar o inhame por cerca de cinco minutos em água fervente e deixar esfriar

Esprema as laranjas para extrair o suco. Remova as sementes e a parte branca da casca para evitar amargor

No liquidificador, bata o inhame (cru ou cozido) com o suco de laranja e a água até obter uma mistura homogênea

Sirva gelado e aproveite os benefícios desse suco nutritivo

Como incorporar o inhame no dia a dia?

Incluir o inhame na dieta diária pode ser feito de modo flexível e saboroso. Pode ser cozido, assado, ou adicionado a sopas, purês e sucos. Este tubérculo se adapta bem em diversas receitas, oferecendo uma base nutricional sólida para pratos saudáveis. O consumo regular de inhame é uma excelente maneira de garantir a ingestão de nutrientes essenciais, ajudando a manter o corpo funcionando de maneira otimizada.

