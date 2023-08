683

Neste inverno, além de encontrar comidas da época com maior valor nutricional, é possível encontrá-las com facilidade nas gôndolas dos supermercados Drazen Zigic/ Freepik





Com o aumento dos preços, ficou difícil seguir com alguns alimentos na dieta. Nesses casos, especialistas indicam inserir os alimentos da estação - aqueles produzidos de acordo com a safra, para economizar no preparo de refeições. Neste inverno, além de encontrar comidas da época com maior valor nutricional, é possível encontrá-las com facilidade nas gôndolas dos supermercados.





O que devo consumir?

Segundo Pedro Nunes, nutrólogo, hortaliças como a couve , o espinafre e rúcula desempenham um ótimo papel no organismo Arquivo Pessoal Além das hortaliças, a época também tem muitos tubérculos, como o inhame, mandioca que são



Leia também: 7 dicas para evitar ganho de peso após emagrecer com dieta Além das hortaliças, a época também tem muitos tubérculos, como o inhame, mandioca que são fontes de energia importantes, já que o nosso corpo gasta mais energia para nos manter aquecidos. A lista de alimentos inclui, também, as frutas como a melancia e laranja lima, que possuem altos índices de vitamina C e a banana nanica, que contém vitaminas do complexo B (B12, B1, B2 e B6).

Entressafra

Todo alimento precisa de condições específicas de cuidado, como luminosidade e irrigação adequadas, para que a produção gere uma boa colheita. Entretanto, os alimentos produzidos fora do período de safra geram custos elevados, sendo importados ou produzidos em condições não favoráveis e menos sustentáveis. “As safras são benéficas inclusive na relação custo-benefício porque para a produção de alimentos da estação, utiliza-se bem menos agrotóxicos ”, aponta o nutrólogo.