O riso, em todo relacionamento, é uma das melhores formas de criar conexão forte e duradoura. Brincadeiras e momentos descontraídos ajudam a fortalecer a relação, criando uma atmosfera leve e acolhedora. Ser engraçado e fazer o outro rir são maneiras naturais de mostrar carinho. E essas interações leves podem ser essenciais para driblar o estresse do dia a dia, além de cultivarem uma intimidade saudável, desde que tenha cuidado para não confundir brincadeiras inofensivas com jogos emocionais.

“Assuntos sérios, por exemplo, não devem ser tratados como piada. Questões importantes, como expectativas, medos ou frustrações, merecem ser discutidos com seriedade e respeito. Trazer essas questões dentro de brincadeiras pode desvalorizar a gravidade do que está sendo dito e criar inseguranças”, diz Roberson Dariel, presidente do Instituto Unieb, associação que une diferentes religiões para ajudar as pessoas a superarem problemas pessoais, profissionais e amorosos.

Algumas piadas ou indiretas, muitas vezes disfarçadas de brincadeira, podem carregar críticas, desdém ou até manipulação. Quando um parceiro usa o humor para provocar ou minar a autoestima do outro, isso deixa de ser diversão e passa a ser um jogo de poder, o que pode causar danos emocionais. A linha entre uma piada saudável e uma indireta maliciosa pode ser sutil, mas é importante reconhecê-la. Para manter a clareza no relacionamento, cada tema deve ser tratado com o peso que merece.

É igualmente importante que os parceiros conversem sobre qualquer desconforto que uma brincadeira possa causar. Se uma piada, por menor que pareça, gerar um sentimento de incômodo ou insegurança, é crucial abrir um diálogo honesto. Esse tipo de comunicação assertiva ajuda a alinhar expectativas e a evitar mal-entendidos que possam desgastar a relação a longo prazo.

“A responsabilidade emocional precisa ser colocada em prática. Evitar os famosos ‘joguinhos’ e manipulações é fundamental para construir uma base de confiança e respeito. Relações saudáveis se constroem com transparência, onde as brincadeiras são apenas um complemento leve e divertido, sem deixar espaço para jogadas emocionais que possam criar atritos ou ferir”, recomenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia