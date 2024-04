Resgatar um relacionamento do fundo do poço pode parecer uma tarefa árdua, mas com comprometimento, paciência e a adoção de hábitos saudáveis é possível reconstruir uma conexão sólida e amorosa. A chave muitas vezes está em cultivar comportamentos que fomentem o cuidado e que promovam a comunicação, pilar central de uma relação harmoniosa e duradoura. Henri Fesa, especialista em relacionamentos, diz que há práticas poderosas que ajudam casais a sair de uma crise, inclusive através da espiritualidade.

“Nem todas as pessoas entendem quais comportamentos ajudam e quais atrapalham a conexão em suas relações amorosas. Os casais, com o tempo, esquecem dos cuidados com a pessoa amada e se entregam aos automatismos da rotina que fadam crises até mesmo em relacionamento de pessoas que se amam e se respeitam. O amor é uma planta que precisa ser regada, sempre”, disse o especialista.

Para Henri, nunca é tarde demais para começar de novo e criar um futuro brilhante juntos. Ao praticar a comunicação empática, priorizar o tempo de qualidade, cultivar a gratidão, praticar o perdão compassivo e investir no crescimento pessoal e conjunto, os casais podem trilhar o caminho para um relacionamento mais forte, resiliente e gratificante. No entanto, bons hábitos devem ser algo querido pelas duas partes, mesmo que a situação pareça estar à beira do abismo.

Para ajudar casais a resgatar seus relacionamentos do fundo do poço, Henri Fesa apresenta cinco hábitos transformadores que podem fazer toda a diferença:

1. Amadurecer a comunicação

A comunicação é a espinha dorsal de qualquer relacionamento saudável. No entanto, em momentos de crise, pode ser difícil expressar nossos sentimentos de maneira clara e compassiva. Ouça atentamente o parceiro, sem julgamentos.

2. Priorizar o tempo de qualidade

Nos dias agitados de hoje, é fácil cair na armadilha de passar tempo juntos sem realmente estar presente. Por isso, priorize o tempo de qualidade e se dedique a momentos exclusivos para se conectar genuinamente com o parceiro, longe de distrações como dispositivos eletrônicos ou preocupações do dia a dia.

3. Cultivar a gratidão diária

Mesmo nas situações mais desafiadoras, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. Ao reconhecer e valorizar as qualidades e ações positivas do parceiro, os casais podem construir uma atmosfera de apreciação mútua e fortalecer seu vínculo emocional.

4. Pratique o contato físico

O contato físico é uma linguagem universal de conexão e intimidade nos relacionamentos. Ele desempenha um papel fundamental na expressão de afeto, comunicação emocional, redução do estresse e ansiedade, construção de intimidade emocional e sexual, e na manutenção de uma conexão profunda e duradoura entre os parceiros.

5. Faça planejamentos

Planejar juntos não se trata apenas de alcançar metas específicas, mas também de crescer e evoluir como casal. Ao trabalhar em conjunto para alcançar seus objetivos, os parceiros têm a oportunidade de aprender uns com os outros, enfrentar desafios juntos e fortalecer seu relacionamento ao longo do tempo.