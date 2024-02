"Eu quase não me amava". A frase dita por uma amiga em nosso grupo de leitura ecoou em meus pensamentos, acendendo uma reflexão profunda. Quantas vezes nos cobramos implacavelmente por erros, escolhas infelizes, palavras mal colocadas ou deslizes alimentares? Quantos de nós realmente se ama de forma incondicional?



A máxima religiosa "amai ao próximo como a ti mesmo" soa perfeita, mas a realidade que presenciamos no consultório é outra. Indivíduos sobrecarregados por tarefas, esquecendo-se de si mesmos em meio ao turbilhão da vida. Priorizando o outro, abrindo mão de tempo que não possuem, incapazes de dizer "não" e colocando-se em último lugar na escala de prioridades.



Resolvi fazer um trocadilho, com o perdão dos religiosos, “Ame a si como ama aos outros”.

Nesse mesmo momento, outra amiga do grupo compartilhou um ensinamento que aprendeu: pense em um ser pelo qual você tem um amor incondicional. Se este ser estiver triste, doente ou em dificuldade, o que você faz? Na maioria das vezes, oferecemos nossa escuta ativa, nosso colo, cuidamos, sugerimos tempo e paciência, e às vezes diversão, pausas para que as coisas se ajeitem. E quando é conosco? Por que somos tão rigorosos e pouco amorosos conosco?



É hora de recuperarmos o amor incondicional por nós mesmos. Talvez esteja aí a chave para a libertação e o encontro do amor verdadeiro por nós e pelos que estão ao nosso redor.

Lembre-se:

Amar a si mesmo não significa ser egoísta, mas reconhecer seu valor e cuidar de suas necessidades.

Priorizar o seu bem-estar não é um ato de negligência com o outro, mas sim uma condição essencial para construir relações saudáveis.

O amor próprio é um exercício constante, que exige autocompaixão, gentileza e compreensão.



Dica:



Reserve um tempo para si mesmo diariamente, mesmo que sejam apenas alguns minutos. Faça algo que lhe traga prazer, relaxamento ou inspiração. Permita-se sentir as emoções que surgem, sem julgamentos ou críticas. Abrace a si mesmo com a mesma ternura e cuidado que você dedica aos outros.

Como o dito popular: “Você é a única pessoa que estará com você para o resto da sua vida. Portanto, trate-se bem."



Reinvente-se amando a si mesmo. Permita que a felicidade floresça dentro de você e contagie o mundo ao seu redor!