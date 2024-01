Jantar à luz de velas, cartas de amor, chocolates… Mimos tão comuns no início de uma relação que aos poucos acabam se perdendo com o nascimento dos filhos. “Apesar de diversos casais dizerem que nada mudou após a chegada dos filhos, é muito comum ouvir pares colocando a responsabilidade no cuidado com os filhos como justificativa para que o relacionamento tenha esfriado. Mas os pequenos não podem e nem devem ser responsabilizados por nada, inclusive pelo o que acontece entre os pais”, afirma o especialista em relacionamentos, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, Maicon Paiva.

Recentemente, o ator Joaquim Lopes afirmou que, após o nascimento das gêmeas Sophia e Pietra, de 2 anos, os desejos do casal ficaram em segundo plano. “Só quem tem gêmeos sabe como é você ter duas crianças recém-nascidas que demandam absolutamente 120% do seu tempo. É abrir mão de quem você é, abrir mão de você em prol de uma coisa muito maior e muito mais importante. As nossas vontades ficam em segundo lugar, a gente tem que cuidar dessas duas criaturinhas e criar um ambiente mais seguro possível para que elas desabrochem para serem o que elas quiserem”.

O caso contado pelo ator é muito mais comum do que se imagina. Maicon Paiva ressalta a importância de manter o romance no relacionamento, principalmente após o nascimento dos filhos. “Manter uma vida afetiva depois do nascimento dos filhos é essencial para que os dois não se tornem, com a chegada da criança, apenas cuidadores. O casal, independentemente de sua formação, continua ali. É importante que as duas partes da relação não se sintam sufocadas e engolidas e a vida a dois se mantenha, inclusive e especialmente pelo lado amoroso, para que seus papéis como responsáveis pela criança não fiquem acima do casal que antes existia”.

É bem comum, depois que chegam às crianças, que haja uma mudança na rotina a dois. Inclusive, logo após o nascimento do bebê, existe uma queda natural na libido. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que os rituais que antes envolviam organizar encontros, escolher uma roupa para sair com quem se ama, preparar uma comidinha gostosa, por exemplo, acabam se perdendo na exaustiva rotina da maternidade e da paternidade. Além disso, a autocobrança da própria mulher, assim como a cobrança do parceiro(a), podem acabar também interferindo na saúde mental.

Maicon Paiva lista cinco dicas de como reacender e manter o romance no relacionamento após o nascimento dos filhos:

Dê a você mesma um pouco de tempo: todos os casais veem o nascimento de um bebê como uma alegria imensa e uma reviravolta total na vida. Está cansada, não sente desejo pelo seu parceiro? Isso é perfeitamente normal. O seu corpo acaba de passar por um grande alvoroço hormonal e você está sobrecarregada pelo seu novo papel de mãe. E é preciso ter em mente que, em certa medida, o seu companheiro também está sofrendo nas noites em que o bebê não dorme. Mesmo que alguns casais reiniciem as suas vidas sexuais alguns dias após o parto, a maioria espera de seis a 12 semanas. Segundo o especialista, não há motivo de preocupação desde que a ausência de sexualidade não dure mais do que seis meses. Sem necessariamente chegar perto dessa data, primeiro, devem ter tempo para descansar, para cuidar de si mesmos e organizar a vida de vocês como recém-papais. Depois, o relacionamento de vocês enquanto casal vai voltar, não tenha medo.



Assim que possível, saiam juntos: como se sabe, a rotina não é o melhor modo de apimentar a vida a dois. Depois de ter estabelecido o novo ritmo de vida com o bebê, faça um balanço e recupere rapidamente alguns momentos a dois. Se os seus pais ou amigos se oferecerem para tomar conta do pequeno para que possam ter uma noite fora, ou mesmo um fim de semana a dois, não hesite, diga sim. E se ninguém sugerir isso por iniciativa própria, é só pedir. Vão para um bar, façam um passeio de veleiro ou planejem um encontro secreto em um museu ou pousada. Pouco importa o local, o importante é que saiam da rotina. Leveza e fantasia são essenciais para revitalizar e consolidar a relação de vocês como casal.



Desperte os seus sentidos: apesar do cansaço e da falta de tempo, após a chegada do bebê é, de fato, um excelente momento para experimentar novos territórios nos jogos amorosos. Vocês são um casal de felizes recém-papais, você se sente bem com você mesma novamente, o seu bebê precisa menos de você à noite. Aproveite a sua felicidade para criar uma surpresa e despertar os seus sentidos. Um jantar improvisado simples, mas elegante (sem esperar por sábado à noite) é, muitas vezes, um prelúdio para um encontro apaixonado. Um ambiente com iluminação suave que acaricia o corpo vai despertar desejo, assim como uma massagem com óleo perfumado para potencializar os sentidos do tato e olfato. Cada casal descobrirá o que funciona melhor para a sua própria sensualidade.



Reinvente os rituais familiares: claro, estão ambos gratos aos seus respectivos pais por estarem presentes e prontos para cuidar do bebê. Mas não forcem para estarem sempre presentes no longo almoço de família de domingo todos os fins de semana, impedindo-os de dormirem juntos, como faziam anteriormente. Estão preocupados pois não querem ferir os sentimentos dos seus pais? Não se esqueçam de que eles também já foram um jovem casal e que são, portanto, perfeitamente capazes de compreender os seus desejos. Sentem-se muito mal com isso? Sugira a substituição de alguns almoços de domingo por um lanche por volta das 17h ou aperitivos antes do jantar. A família estará sempre junta e, ao contrariar a rotina, trará um maior prazer para todos.



Busque ajuda profissional: caso acredite ser necessário, busque ajuda de um profissional que possa auxiliar na reconexão com seu parceiro(a). No Espaço Recomeçar recomendamos o uso do adoçamento amoroso, uma força de “adoçar” a relação, suavizando os ânimos de ambos e bloqueando energias negativas que possam atrapalhar o casal nessa reconciliação. Dessa forma, o casal tem a oportunidade de se reaproximar, harmonizar, retomar a relação e ser feliz novamente.