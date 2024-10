Um caso de trifalia, condição genética rara em que a pessoa possui três pênis, foi descoberto por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, enquanto o corpo de um idoso de 78 anos era dissecado.







Outro caso como esse foi registrado apenas uma vez, em 2020, de acordo com a revista “Journal of Medical Case Reports”. Já a difalia, ou pênis duplicado, afeta uma em cada cinco a seis milhões de pessoas.

Especialistas explicam o caso





O britânico pode ter vivido sem ter conhecimento de sua condição, já que externamente o órgão genital aparentava ser normal. No entanto, médicos disseram que “caso a condição tenha sido notada, pode ter sido deixada intocada, devido à ausência de sintomas e sua natureza benigna”.





De acordo com os autores do relato médico, “o pênis se desenvolve a partir do tubérculo genital e é controlado pela di-hidrotestosterona. Anormalidades genéticas que afetam a expressão de receptores de andrógenos podem causar anormalidades genitais morfológicas. Neste caso, pode ter havido triplicação do tubérculo genital. A uretra se desenvolveu originalmente no pênis secundário, no entanto, quando este órgão genital não se desenvolveu, a uretra desviou seu curso e se desenvolveu no pênis primário”.





Os pênis adicionais estavam no interior do saco escrotal do sujeito, que, por conta da condição, pode ter sofrido de infecções urinárias, disfunção erétil ou problemas de fertilidade.





Caso similar





Situação parecida ocorreu em Dohuk, no Iraque. Um menino nasceu com dois pênis a mais, sendo um de 2cm, localizado na raiz do órgão genital principal, e o outro de 1cm, posicionado abaixo do escroto. Inicialmente, os pais do garoto o levaram ao hospital achando que era um inchaço no saco escrotal, contou o portal Daily Mail.





Os especialistas da área da saúde notaram que nenhum dos pênis extras possuíam uretra - tubo por onde passa a urina - e decidiram que realizar uma cirurgia para retirá-los era a melhor opção.